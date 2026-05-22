Βιβλική καταιγίδα στη Νέα Υόρκη: Υπερχείλισαν δρόμοι και μετρό - Σοκαριστικά βίντεο

Πάνω από 15 εκατοστά βροχής έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και πλημμύρες σε πολλές περιοχές της πόλης.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ή ακινητοποιήθηκαν, ενώ πολίτες αναγκάστηκαν να κινηθούν μέσα σε νερά που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν μέχρι τη μέση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια που ξεπέρασε τις δυνατότητες του αποχετευτικού δικτύου.

Όπως εξήγησε, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται έως περίπου 5 εκατοστά βροχής ανά ώρα, ωστόσο τα επίπεδα της βροχόπτωσης ήταν πολύ υψηλότερα.

Η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Σε περιοχές όπως το Χόλις, κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένα υπόγεια και βυθισμένα αυτοκίνητα, προσπαθώντας την επόμενη ημέρα να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

As severe thunderstorms pounded New York City on Wednesday, water poured into a Brooklyn subway station, flooding the stairways.pic.twitter.com/iRErWiLXV1 — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

Έκκληση των αρχών στους πολίτες

Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να δηλώνουν τις ζημιές μέσω της ειδικής πλατφόρμας της πόλης, ενώ συνέστησε την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για βοήθεια.

Την ίδια ώρα, η National Weather Service εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες σε περιοχές όπως το Μπρούκλιν, το Κουίνς, το Στάτεν Άιλαντ και το Μανχάταν.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά τους.