«Κόκκινος» συναγερμός σε Ταϊβάν, Ιαπωνία: Πλησιάζει ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 30 ετών

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ταϊβάν και Ιαπωνία, καθώς ο τυφώνας Μπάβι πλησιάζει και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αποτελεί τον ισχυρότερο τυφώνα που προσεγγίζει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο τυφώνας αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Ταϊβάν σήμερα Παρασκευή (10/7) και το Σάββατο, να περάσει από τα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας και στη συνέχεια να φτάσει στις ανατολικές ακτές της Κίνας, η οποία ήδη δοκιμάζεται από φονικές καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες.

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Φόβος και εντατικές προετοιμασίες στην Ταϊβάν

Στην πόλη ψαράδων Σουάο, στα βορειοανατολικά της Ταϊβάν, εκατοντάδες σκάφη

Στη βορειοανατολική αλιευτική πόλη Σουάο της Ταϊβάν, εκατοντάδες σκάφη συνωστίζονταν στο λιμάνι για να προστατευτούν από την επερχόμενη καταιγίδα.

«Μην ξεγελιέστε από τον καλό και ήρεμο καιρό τώρα. Μια τέτοια καταιγίδα μπορεί να είναι η πιο τρομακτική», δήλωσε ο Τσεν Μινγκ-χουί, καπετάνιος ενός αλιευτικού σκάφους 3 τόνων, ανακαλώντας στη μνήμη του πώς προηγούμενοι τυφώνες είχαν βυθίσει σκάφη και είχαν πλημμυρίσει την πόλη.

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Οι αρχές στην Ταϊβάν προειδοποίησαν ότι ο Μπάβι θα μπορούσε να φέρει έως και ένα μέτρο βροχής στα βουνά βόρεια της Ταϊπέι και έθεσαν περίπου 29.000 στρατιώτες σε κατάσταση ετοιμότητας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Η καταιγίδα θα μπορούσε να γίνει ο ισχυρότερος τυφώνας της Ταϊβάν μετά τον Κονγκ-ρέι το 2024, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Ο Μπάβι, με ανέμους που πλησιάζουν τα 200 χλμ/ώρα, εκτείνεται σε εύρος περίπου 1.000 χιλιομέτρων στο ευρύτερο σημείο του -σχεδόν όσο το πλάτος της Γαλλίας- και προβλέπεται να περάσει ξυστά από τη βόρεια Ταϊβάν πριν φτάσει στην ξηρά, στην ανατολική επαρχία Φουτσιάν της Κίνας, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας.

«Αρκετά σπάνιες αυτές οι καταιγίδες»

Καταιγίδες τέτοιου μεγέθους ήταν «αρκετά σπάνιες τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στο Reuters ο Τζέισον Τσανγκ, μετεωρολόγος της Κεντρικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ο Μπάβι αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος καταιγίδα που πλήττει το νησί από το 1987.

Το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Ταϊβάν, στο Ταογιουάν. ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας ακύρωσαν όλες τις αναχωρήσεις του Σαββάτου λόγω του τυφώνα.

Στην άλλη πλευρά του Στενού της Ταϊβάν, διασώστες στην περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας «χτένιζαν» ακόμη τα ερείπια που άφησε πίσω του ο τυφώνας Μάισακ. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι εννέα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Εξασθενεί αλλά παραμένει επικίνδυνος

Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς και η γειτονική Ιαπωνία και η Ταϊβάν, είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένες σε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Η φετινή χρονιά προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η αναμενόμενη εμφάνιση του φαινομένου Ελ Νίνιο θα μπορούσε να αυξήσει τις θερμοκρασίες και να συμβάλει στην πρόκληση συχνότερων και εντονότερων τυφώνων.

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«Αναμένεται κάποια εξασθένηση της έντασης των ανέμων από την Πέμπτη, αλλά ο Μπάβι θα παραμείνει μια επικίνδυνη καταιγίδα καθώς θα επηρεάζει την Ταϊβάν και την ανατολική Κίνα από αργά την Παρασκευή έως τη Δευτέρα», δήλωσε ο Τζέισον Νίκολς, ειδικός του AccuWeather, μιας εμπορικής υπηρεσίας προγνώσεων.

Σε ύψιστο συναγερμό η Ιαπωνία

Στην περιοχή Οκινάουα της Ιαπωνίας, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού την Παρασκευή και το Σάββατο για σφοδρούς ανέμους, κατολισθήσεις, πλημμύρες και θαλάσσια κύματα καταιγίδας (storm surges).

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Η Japan Airlines ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 50 πτήσεις για την Παρασκευή, επηρεάζοντας περίπου 7.600 επιβάτες, ενώ η All Nippon Airways ακύρωσε 34 πτήσεις, επηρεάζοντας περίπου 1.800 ταξιδιώτες, με περαιτέρω ακυρώσεις να προγραμματίζονται για το Σάββατο.

«Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον Μπάβι, καθώς πέρασε πολύ χρόνο ενισχυόμενος πάνω από τον ανοιχτό Ειρηνικό, αντλώντας ενέργεια από τους θερμούς ωκεανούς και συσσωρεύοντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας», δήλωσε ο Σιανγκμπό Φενγκ, ερευνητής τροπικών κυκλώνων στο Imperial College του Λονδίνου.

«Όταν φτάσει στην ξηρά ή πλησιάσει τις παράκτιες περιοχές, η καταστροφή θα μπορούσε να είναι τεράστια. Μια μικρή αλλαγή στην πορεία του Μπάβι θα μπορούσε να έχει σημαντική επιρροή».

Η Κίνα μετρά ήδη τις πληγές της από τον τυφώνα Μάισακ

Καθώς ο Μπάβι στροβιλίζεται νοτιοανατολικά της Ταϊβάν, τα σωστικά συνεργεία στη νότια Κίνα συνέχιζαν να αναζητούν θύματα και επιζώντες από τον τυφώνα Μάισακ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα υπολείμματα του Μάισακ προκάλεσαν τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλους στην ενδοχώρα και μεγάλες πλημμύρες στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας.

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Στις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο στην περιοχή Γκουανγκσί, οι κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους πριν χτυπήσει ο επόμενος τυφώνας.

Πλάνα που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν ανθρώπους να σκαρφαλώνουν έξω από παράθυρα του δεύτερου ορόφου στις πλάτες διασωστών για να βγουν από τα διαμερίσματά τους και να ανασύρουν τα υπάρχοντά τους μέσα από την πλημμύρα, ενώ οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις επιστράτευσαν drones για να παραδώσουν είδη πρώτης ανάγκης σε απρόσιτες περιοχές.

Στον ζωολογικό κήπο της Γκουιγκάνγκ, τρία λιοντάρια πέθαναν στα νερά των πλημμυρών, όπως μετέδωσε η Global Times της Κίνας, ενώ περίπου 100 ζώα -συμπεριλαμβανομένων ζεβρών, σκαντζόχοιρων, παπαγάλων και ρακούν- παρέμεναν αγνοούμενα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του ζωολογικού κήπου.