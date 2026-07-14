Πελώριο «σύννεφο-τσουνάμι» χτυπά παραλία της Γαλλίας - Πανικός σε λουόμενους και τρομακτικές εικόνες

Απόκοσμο και τρομακτικό ήταν το σκηνικό σε παραλία της Γαλλίας που επηρεάστηκε από το μετεωρολογικό φαινόμενο Galerne, όταν ένα τεράστιο «σύννεφο - τσουνάμι» σκέπασε την ακτή Αντάι στη νοτιοδυτική άκρη της χώρας, στα σύνορα με τη Χώρα των Βάσκων, την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Βίντεο που κατέγραψαν το βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τους λουόμενους να προσπαθούν έντρομοι να ξεφύγουν από το τεράστιο σύννεφο σκόνης και νερού που σάρωσε την παραλία, ενώ επικρατούσαν σφοδροί άνεμοι που παράσερναν τα πάντα. Εκατοντάδες τουρίστες αποτυπώνονται στο βίντεο να τρέχουν πανικόβλητοι, αρπάζοντας σανίδες του σερφ, σωσίβια και πετσέτες.

«Δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχαμε δει»

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος: ξαφνικά ο άνεμος δυνάμωσε, ο κόσμος σηκώθηκε και έφυγε, και όλα σκοτείνιασαν. Είχαμε ηλιοφάνεια, αλλά ξαφνικά συννέφιασε και επικράτησε ομίχλη», δήλωσε μια γυναίκα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Daily Mail.

«Ήταν μεγαλοπρεπές, αλλά πολύ ανησυχητικό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το ‘ενμπάτα’ (η τοπική ονομασία για το Galerne) στην παραλία, αλλά η κλίμακα αυτού του φαινομένου δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχαμε δει ποτέ», δήλωσε ένας άνδρας.

Λουόμενοι που απολάμβαναν τη ζέστη των 38 βαθμών Κελσίου, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με ιπτάμενες ομπρέλες, αμμοθύελα και μια σοκαριστικά γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας κατά 11 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις έξι λεπτά.

Το ίδιο φαινόμενο σημειώθηκε και στο κοντινό Μπιαρίτζ, το οποίο μόλις είχε καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας του με 42,9 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Κυριακής (12/7). Μέσα σε λίγα λεπτά, ένας ισχυρός δυτικός άνεμος έριξε τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Το «Galerne» εκδηλώνεται στις ακτές των Βάσκων όταν ψυχρός θαλάσσιος αέρας από τον Βισκαϊκό Κόλπο φτάνει πάνω από τη θερμότερη στεριά, προκαλώντας βίαιες ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 95 χιλιόμετρα την ώρα.

Coup de #Galerne, classique mais toujours aussi impressionnant, ce soir sur la côte Basque. Ici côté Hendaye avec une température passant de 34°C à 25°C en 10 minutes.

Webcam @Viewsurf pic.twitter.com/RnXt2D2eTs — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) July 12, 2026

Ένα νέο κύμα καύσωνα, που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα, πρόκειται να πλήξει τη γειτονική Ιταλία, όπου οι εσωτερικές περιοχές της Σαρδηνίας αναμένεται να αγγίξουν τους 45 βαθμούς Κελσίου μεταξύ της ερχόμενης Πέμπτης 16 και Παρασκευής 17 Ιουλίου.

«Ένας τοίχος υγρασίας έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα»

«Είναι μια μάλλον καθηλωτική κατάσταση - την οποία έχω βιώσει και ο ίδιος», τόνισε ο Σεμπαστιάν Λεάς, μετεωρολόγος της Météo-France (της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας), σχετικά με την ξαφνική καταιγίδα.

«Βλέπεις έναν τοίχο υγρασίας να έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να είναι ορατός δέκα λεπτά πριν από την καταιγίδα, αλλά όχι μια ώρα πριν», εξήγησε.

«Η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 39 βαθμούς στο Αντάι και ο άνεμος εκεί έγινε θαλάσσιος, πολύ πιο δροσερός και υγρός, προκαλώντας μια ξαφνική μετάβαση από την ξηρή ζέστη στην υγρή δροσιά», πρόσθεσε.

Το «Galerne» είναι πιο έντονo στις ακτές των Βάσκων λόγω της τοπογραφίας των Πυρηναίων και των Κανταβρικών Ορέων, τα οποία κατευθύνουν τον ψυχρό θαλάσσιο αέρα κατά μήκος της ακτογραμμής.