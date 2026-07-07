Σούπερ τυφώνας διαλύει τα πάντα σε πόλη της Κίνας - Σοκαριστικό βίντεο από τη μανία της φύσης

Νέα ακραία καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται, αυτή τη φορά στην Κίνα όπου ένας σούπερ τυφώνας καταστρέφει ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τεράστιες πλημμύρες και δυνατοί ανεμοστρόβιλοι με ταχύτητα 257 χλμ/ώρα προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν καταγραφεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα βιβλικά φαινόμενα.

Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και τις περιοχές που διαβιούν προκειμένου να σωθούν από την πρωτοφανή κακοκαιρία.

Βίντεο από το ακραίο φαινόμενο

Χαρακτηριστικά είναι βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όπου καταγράφεται η στιγμή που ισχυρός ανεμοστρόβιλος πλήττει την πόλη Ετζόου, στην επαρχία Χουμπέι, με ανέμους που έφτασαν έως και τα 257 χιλιόμετρα την ώρα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να τρέξουν για να σωθούν.



Σε ένα από τα βίντεο, η γυάλινη πόρτα ενός εστιατορίου θρυμματίζεται όταν αντικείμενα που παρασύρονται από τους θυελλώδεις ανέμους προσκρούουν με μεγάλη ταχύτητα στο κτίριο.

Η μανία του ανεμοστρόβιλου ξερίζωσε δέντρα, ενώ πάγκοι υπαίθριας αγοράς μετατράπηκαν σε σωρούς από συντρίμμια. Εναέρια πλάνα από τους δρόμους της πόλης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να καλύπτουν σχεδόν κάθε σημείο των δρόμων και τους κατοίκους να προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες του περάσματος του φαινομένου.

Επισημαίνεται ότι οι πλημμύρες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στη νότια κινεζική πόλη Νανίνγκ, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι τοπικές αρχές, καθώς ποτάμια και ταμιευτήρες υπερχείλισαν στο πέρασμα του τυφώνα Μέισακ.

Συνέχεια της καταστροφής

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν παράλληλα ότι ένας ακόμη σούπερ τυφώνας απειλεί τις ανατολικές ακτές της Κίνας.

Ο τυφώνας Μέισακ έπληξε το Σαββατοκύριακο μεγάλες περιοχές του Βιετνάμ και τη νότια νησιωτική επαρχία Χαϊνάν της Κίνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να μεταφέρει στην ενδοχώρα τις τεράστιες ποσότητες νερού που συγκέντρωσε καθώς κινούνταν πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα.