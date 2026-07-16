Τρομακτικό βίντεο: Ανεμοστρόβιλος από άμμο σαρώνει πάρκινγκ στη Βρετανία

Δέος προκαλεί βίντεο που δείχνει έναν ανεμοστρόβιλο από άμμο να σαρώνει πάρκινγκ αυτοκινήτων στη Βρετανία, εν μέσω ενός νέου καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι καταστήματος τοπικών προϊόντων στο Λίνκολνσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, παρατήρησαν με έκπληξη την περιστρεφόμενη στήλη σκόνης να κινείται απειλητικά στο χώρο του πάρκινγκ την περασμένη εβδομάδα, σπεύδοντας να αποτυπώσουν σε βίντεο το βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο.

Ο ανεμοστρόβιλος έμοιαζε εκπληκτικά με αυτούς που βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια, μόνο που ήταν αληθινός, παρασέρνοντας στον αέρα σκουπίδια και αντικείμενα, χωρίς ωστόσο ευτυχώς να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες.

«Σίγουρα δεν είναι κάτι που βλέπουμε κάθε μέρα στο πάρκινγκ μας», δήλωσε εκπρόσωπος του The Vine Farm Shop & Cafe, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Sun.

Πώς δημιουργούνται οι «dust devils»

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) αναφέρει ότι οι αυτού του τύπου οι ανεμοστρόβιλοι, που ονομάζονται «dust devils» («διάβολοι της σκόνης»), είναι δίνες με ανοδική πορεία, το ύψος των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από μόλις λίγα μέτρα μέχρι και 300 μέτρα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πλάτος μόλις λίγων μέτρων στη βάση τους. Συνήθως διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, προτού ο ψυχρότερος αέρας αποκόψει την πηγή θερμότητάς τους.

Αυτές οι δίνες σχηματίζονται συνήθως κατά τη διάρκεια ζεστού και ξηρού καιρού, όταν η έντονη θέρμανση του εδάφους δημιουργεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα. Αυτά ακριβώς τα ρεύματα είναι που σηκώνουν τη σκόνη και τα διάσπαρτα μικροαντικείμενα στον αέρα.

Σημειώνεται ότι, στο αποκορύφωμα του καύσωνα, το Λινκολνσάιρ κατέγραψε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες στη Βρετανία αναμένεται να διατηρηθούν πάνω από τον μέσο όρο μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενώ προβλέπουν πιθανά νέα κύματα ζέστης μέσα στον Αύγουστο.