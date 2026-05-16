«Έκανε ελιγμούς»: 2 νεκροί και τρεις τραυματίες από παράσυρση στη Νέα Υόρκη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο και χτύπησε πεζούς σε πεζοδρόμιο στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Άμστερνταμ, κοντά στην 109η οδό, στην περιοχή Upper West Side του Μανχάταν όταν ένας 61χρονος άνδρας - ο οποίος ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ - ανέβηκε στο πεζοδρόμιο παρασέρνοντας θανάσιμα έναν 35χρονο και έναν 46χρονο άνδρα. Το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα ήταν ένας θυρωρός που μόλις είχε φύγει από τη δουλειά όταν σκοτώθηκε και ο άλλος ήταν πατέρας τριδύμων, δήλωσαν οι αγαπημένοι του έξω από το νοσοκομείο St. Luke's.

Τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 36 και 52 ετών μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός τελικά συνελήφθη στο νοσοκομείο και θα του απαγγελθούν κατηγορίες.

«Έκανε ελιγμούς, οδηγώντας πολύ γρήγορα»

Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο CBS, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν το τρομακτικό δυστύχημα. «Απλώς έκανε ελιγμούς, οδηγώντας πολύ γρήγορα, και μετά πέρασε πάνω από τη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας» ανέφεραν. «Είδαμε το αυτοκίνητο να ανεβαίνει στον αέρα, να κατεβαίνει και να προσγειώνεται πάνω σε όλους».



«Ουσιαστικά ήταν συνθλιμμένος ανάμεσα στο πάρκινγκ και τη μαύρη Mercedes», ανέφερε σοκαρισμένος ένας αυτόπτης μάρτυρας για ένα από τα δυο θύματα του τροχαίου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι φαίνεται να επρόκειτο για ατύχημα και όχι για εκούσια ενέργεια, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.