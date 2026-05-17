Μόντενα: Ακρωτηριάστηκαν οι δυο τραυματίες που εμβολίστηκαν από διερχόμενο οδηγό

Σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων υποβλήθηκαν οι δυο τραυματίες που διερχόμενος οδηγός στόχευσε στο κέντρο της Μόντενα το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέσθηκε μεταξύ του ΙΧ και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

New footage from Modena, Italy appears to show the moment a vehicle drove into pedestrians during what authorities are investigating as a possible terror-related attack.



Several victims have reportedly been killed and others critically injured.



Incidents like this continue… pic.twitter.com/Sj8H1Qa0uZ — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) May 16, 2026

Στο νοσοκομείο έφτασε η Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.

O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής».

Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.