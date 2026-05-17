Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) παράσυρση Καλιφόρνια Θάνατοι Τραυματισμός

Τρόμος στην Καλιφόρνια: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Όκλαντ – Τρεις νεκροί

O οδηγός έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και πεζούς, σύμφωνα με τις Αρχές.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: REUTERS/Ken Cedeno
Χρήστος Τέλιος

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και πεζούς αργά το Σάββατο το βράδυ στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις αρχές.

Τρία άτομα άφησαν επί τόπου την τελευταία τους πνοή και πέντε άλλα τραυματίστηκαν, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο τραυματίστηκε επίσης, αν και οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα τραύματά τους ως ελαφρά.

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος και η ταυτότητα του οδηγού δεν δημοσιοποιήθηκε, σύμφωνα με το Associated Press.

Το αιματηρό περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

