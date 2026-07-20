Auto & Moto Μοτοσικλέτα Ducati

Νέες Ducati στα Power Deals, με όφελος έως 5.000 ευρώ

Τα Ducati Power Deals ανανεώνονται και εμπλουτίζονται, προσφέροντας περισσότερες επιλογές με όφελος αγοράς που φτάνει έως και τις 5.000 €.

Ducati Panigale V4
Ducati Panigale V4
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

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Στο πρόγραμμα Ducati Power Deals εντάσσονται πλέον επιλεγμένες μοτοσυκλέτες από τις οικογένειες Panigale, Streetfighter και Desmo450 MX, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και οδηγικών προτιμήσεων: Από την απόλυτη sport εμπειρία και τις κορυφαίες επιδόσεις στην άσφαλτο έως την περιπέτεια εκτός δρόμου και τον κόσμο του motocross. Το όφελος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο και φτάνει έως τις 5.000 ευρώ, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη Ducati που ταιριάζει στη δική τους προσωπικότητα και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να απολαμβάνουν κάθε διαδρομή.

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Η ενέργεια ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έως την εξάντληση των διαθέσιμων μοτοσυκλετών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα μοντέλα, τα αντίστοιχα οφέλη αγοράς και τη διαθεσιμότητά τους μέσω του Επίσημου Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Ducati, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ducati Ελλάδας.

Με τα ανανεωμένα Ducati Power Deals, η απόκτηση μιας αυθεντικής Ducati γίνεται ακόμη πιο προσιτή, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στο design, στις επιδόσεις, στην τεχνολογία και στο πάθος που χαρακτηρίζουν κάθε μοτοσυκλέτα του Borgo Panigale.

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