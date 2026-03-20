Νέες προκλήσεις Γκιουλέρ για Ελλάδα: «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα»

Σαφείς αιχμές κατά της Ελλάδας και μήνυμα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο περιλάμβανε η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ κατά τον εορτασμό του Μπαϊραμιού με στρατιωτικό προσωπικό.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Αθήνα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «νέα τετελεσμένα» τόσο στο Κυπριακό όσο και στο ζήτημα του εξοπλισμού των νησιών του Αιγαίου, εκμεταλλευόμενη το ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοιες κινήσεις «δεν εξυπηρετούν την ειρήνη», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν λαμβάνει υπόψη «προκλητικές δηλώσεις» από την ελληνική πλευρά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η Τουρκία διαθέτει «τη βούληση και τη δύναμη» να διασφαλίσει την ασφάλεια του ψευδοκράτους.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη αποσταλεί αεροπορικά και αμυντικά μέσα στο νησί, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και της ικανότητας άμεσης αντίδρασης απέναντι σε πιθανές απειλές, ιδίως μετά τη χρήση πυραύλων και drones στις πρόσφατες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, στη βάση του διεθνούς δικαίου.