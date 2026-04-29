Νεκρός κρατούμενος από το Μπαγκλαντές στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ - Έρευνα για τον θάνατο

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, με τις συνθήκες του θανάτου να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κρατούμενος παρουσίασε λίγο πριν το μεσημέρι, περίπου στις 11:50, σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στον χώρο γύρω στις 12:20 και προχώρησε σε εξέταση.



Κατά την πρώτη εκτίμηση των διασωστών, δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε πιθανό στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος για περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασής του.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στα κρατητήρια. Κλήθηκε εκ νέου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του περίπου στις 17:00. Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής.



Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.



Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από τις 25 Απριλίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ