Ερέτρια: Νεκρός 64χρονος στο σπίτι του - Εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου ενός 64χρονου άνδρα στη Μαγούλα Ερέτριας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου 2026, όταν γείτονες ανησύχησαν, καθώς ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητά του για αρκετές ημέρες. Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, με κάτοικο της περιοχής να ειδοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η κατοικία ήταν κλειδωμένη, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την παρουσία κλειδαρά για την είσοδο στο εσωτερικό. Στο σημείο βρισκόταν και η κόρη του 64χρονου, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με την τραγική επιβεβαίωση, όπως αναφέρει το eviathema.

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αρχές εντόπισαν τη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση, στοιχείο που δείχνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.