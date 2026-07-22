Νεκρός ο Ντάνιελ Σιάντ, δεξί χέρι του Έπσταϊν και κυνηγός ταλέντων στον χώρο της μόδας

Νεκρός στο σπίτι του στα προάστια του Παρισιού βρέθηκε ο Ντάνιελ Σιάντ, 69 ετών, γνωστός κυνηγός ταλέντων στον χώρο της μόδας και στενός συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Τετάρτη, 22 Ιουλίου.

Ο Σιάντ ήταν ένας από τους πολλούς Γάλλους που βρισκόταν υπό έρευνα, δεν είχε ακόμη ανακριθεί από τις Αρχές, αλλά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ήθελε να ακουστεί και να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

«Ξεκίνησε έρευνα για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου», ανέφερε η Εισαγγελία του Ναντέρ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διενεργηθεί αυτοψία, επισημαίνει η Le Monde.

Το όνομά του σε πάνω από 1.000 φακέλους του Έπσταϊν

Στο στόχαστρο αρκετών καταγγελιών, μεταξύ των οποίων και κατηγορίες για βιασμό, ο Σιάντ αποτελούσε αντικείμενο έρευνας που διεξήγαγε η υπηρεσία που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.



Το όνομα του Σιάντ εμφανίστηκε σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αποχαρακτηρισμένων φακέλων του Έπσταϊν. Ο ίδιος παρομοίαζε τις προσπάθειές του να στρατολογεί γυναίκες με το «ψάρεμα». «Σε αυτή την πολυάσχολη δραστηριότητα νιώθω σαν ψαράς: άλλοτε πιάνω γρήγορα, άλλοτε δεν πιάνω ψάρια», έγραψε ο ίδιος στον Έπσταϊν το 2014.

Ο Σιάντ υποστήριζε ότι ο καταδικασμένος Αμερικανός σεξουαλικός εγκληματίας είχε «εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του». Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το 2020, οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν τον ατζέντη μοντέλων, Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, μετά από καταγγελίες ότι είχε προωθήσει γυναίκες στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2022.