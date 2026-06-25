Νέο Skoda Peaq: Το μεγαλύτερο και πιο high-tech SUV στην ιστορία της μάρκας

Καλώς ορίσατε στο μέλλον των οικογενειακών ταξιδιών. Η Skoda παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο Peaq, ένα εντυπωσιακό, ηλεκτρικό SUV που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της και υπόσχεται να μεταμορφώσει κάθε σας διαδρομή σε μια premium εμπειρία άνεσης. Με μήκος που ξεπερνά τα 4,8 μέτρα και επιβλητική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Modern Solid», το Peaq μαγνητίζει τα βλέμματα. Οι καθαρές, μινιμαλιστικές γραμμές του συνδυάζονται με έξυπνες αεροδυναμικές λύσεις, όπως οι πρωτοποριακές χωνευτές χειρολαβές που «κρύβονται» στο αμάξωμα, επιτυγχάνοντας έναν κορυφαίο συντελεστή οπισθέλκουσας 0,249.

Ένα πολυτελές lounge σε τροχούς

Ανοίγοντας την πόρτα, η καμπίνα σε υποδέχεται σαν ένα ευρύχωρο, high-tech σαλόνι. Χάρη στο τεράστιο μεταξόνιο των σχεδόν 3 μέτρων, το Peaq μπορεί να φιλοξενήσει με υποδειγματική άνεση έως και επτά επιβάτες. Αν επιλέξετε την πενταθέσια διάταξη, ο χώρος αποσκευών εκτοξεύεται στα 935 λίτρα – ο μεγαλύτερος στην ιστορία της μάρκας. Για όσους αναζητούν την απόλυτη χαλάρωση, το προαιρετικό «Relax Package» προσφέρει εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, κλιματισμό και ηλεκτρικά υποπόδια. Αν προσθέσετε σε αυτό την τεράστια πανοραμική οροφή με Dynamic Shade Control που αλλάζει διαφάνεια με ένα άγγιγμα, καθώς και το κορυφαίο ηχοσύστημα της Sonos με 16 ηχεία, κάθε ταξίδι μετατρέπεται σε μια μοναδική εμπειρία αισθήσεων.

Ελευθερία κίνησης χωρίς άγχος

Ξεχάστε το άγχος της αυτονομίας. Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η Skoda (91 kWh), το Peaq προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Όταν έρθει η ώρα για ανεφοδιασμό, η ταχεία φόρτιση (10%-80%) ολοκληρώνεται σε μόλις 28 λεπτά. Με επιλογές ανάμεσα σε πίσω κίνηση ή τετρακίνηση (εκδόσεις από 150 kW έως 220 kW) και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνους, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση.

Τι νέο φέρνει το Skoda Peaq:

7-θέσια διάταξη και κορυφαίοι χώροι: Το μεγαλύτερο SUV της Skoda με χώρο αποσκευών έως 935 λίτρα.

Μπαταρία-ρεκόρ: Χωρητικότητα 91 kWh με αυτονομία που ξεπερνά τα 640 χιλιόμετρα.

Σχεδιαστικές πρωτιές: Το πρώτο μοντέλο της μάρκας με χωνευτές χειρολαβές θυρών και τη μεγαλύτερη έξυπνη πανοραμική οροφή (Dynamic Shade Control).

Κάθετο Infotainment 13,6 ιντσών: Νέο ψηφιακό κέντρο ελέγχου βασισμένο σε Android.

Έξυπνες λειτουργίες: Εισαγωγή του «Camp Mode» για διανυκτέρευση στο όχημα και ψηφιακό κλειδί (mobile digital key).

Αμφίδρομη φόρτιση (V2L, V2H, V2G): Δυνατότητα να δίνει ενέργεια σε συσκευές, ακόμα και στο σπίτι σας.