Νέο υπερόπλο των ΗΠΑ καταρρίπτει drones με μικροκύματα και αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου

O στρατός των ΗΠΑ προχώρησε στη δοκιμή ενός νέου όπλου κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο δεν εκτοξεύει σφαίρες ούτε πυραύλους, αλλά αόρατες δέσμες μικροκυμάτων. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δεκάδες μικρά drones που πετούσαν σε σχηματισμό έπεσαν ταυτόχρονα στο έδαφος. Η αποτελεσματικότητα του όπλου εντυπωσίασε ακόμα και παρατηρητές από συμμαχικές χώρες δείχνοντας πώς μια απλή σχετικά τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος.

Η απειλή των σμηνών drones και η αντιμετώπισή της

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, το σύστημα φέρει την ονομασία Leonidas και αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Epirus. Στην παρουσίαση, που διήρκεσε δύο ώρες, το όπλο κατάφερε να καταρρίψει έως και 49 drones ταυτόχρονα, αποδεικνύοντας ότι η κλίμακα δράσης του ξεπερνά κάθε γνωστό μέσο. Η λειτουργία του βασίζεται σε ισχυρά μικροκύματα που διαπερνούν τα ηλεκτρονικά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, «καίγοντας» κυκλώματα και κινητήρες, με συνέπεια εξουδετέρωσή τους. Σε συγκρούσεις όπως στην Ουκρανία, μικρά drones ρίχνουν εκρηκτικά μέσα σε χαρακώματα, ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα αντάρτες έχουν χρησιμοποιήσει εκρηκτικά σκάφη-drones για να πλήξουν εμπορικά πλοία. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το κόστος τους είναι ελάχιστο σε σχέση με τα πανάκριβα συστήματα που απαιτούνται για την αναχαίτισή τους. Έτσι, στρατιωτικοί αναλυτές φοβούνται σενάρια με χιλιάδες αυτόνομα drones να εξουδετερώνουν συμβατικές άμυνες.

Τα συμβατικά όπλα, από την άλλη πλευρά, δεν είναι αρκετά. Τα λέιζερ μπορούν να στοχεύσουν μόνο έναν στόχο κάθε φορά. Τα ηλεκτρονικά αντίμετρα αποτυγχάνουν συχνά, αφού τα νέα drones λειτουργούν χωρίς GPS ή ραδιοσήματα, κάνοντας την παρεμβολή άχρηστη. Στην Ουκρανία έχουν ήδη εμφανιστεί drones που ελέγχονται με χιλιόμετρα οπτικών ινών, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το πλεονέκτημα της μικροκυματικής τεχνολογίας

Το Leonidas, αντίθετα, δεν ακολουθεί έναν έναν κάθε στόχο· μεγάλη του επιφάνεια, που μοιάζει με μεταλλική πλάκα τοποθετημένη σε τρέιλερ, κατευθύνει το μικροκυματικό πεδίο σε ευρύ τόξο έως και 60 μοιρών, «σαρώνοντας» πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Επιπλέον, όσο τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί να συνεχίζει επ’ αόριστον, σε αντιδιαστολή με τις πυροβολαρχίες που χρειάζονται συνεχώς ανεφοδιασμό. Γι’ αυτό θεωρείται μια από τις πιο υποσχόμενες λύσεις στο πρόβλημα των μαζικών επιθέσεων με drones.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ήδη επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν το σύστημα και να το δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες. Μονάδες Leonidas βρίσκονται σε πεδία βολής αλλά και σε ασκήσεις σε περιοχές όπως οι Φιλιππίνες. Ο στρατός των ΗΠΑ μελετά πώς θα ενταχθεί σε δίκτυα άμυνας μαζί με ραντάρ και πυραυλικά συστήματα, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει δική του παραλλαγή, ικανή να εξουδετερώνει όχι μόνο εναέρια drones, αλλά και μικρά εκρηκτικά σκάφη στη θάλασσα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στο στρατιωτικό πεδίο. Ο επικεφαλής της Epirus έχει δηλώσει πως αντίστοιχα συστήματα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε αεροδρόμια, λιμάνια ή ακόμα και γήπεδα, προσφέροντας ασπίδα προστασίας απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις. Σχέδια υπάρχουν και για μικρότερες εκδόσεις που θα τοποθετούνται σε οχήματα ή ακόμα και σε μεγάλα drones, αλλά και για σταθερές εγκαταστάσεις που θα μπορούν να καλύπτουν ολόκληρες πόλεις με «ενεργειακές ασπίδες».

Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των ΗΠΑ. Η Κίνα έχει ήδη παρουσιάσει δικό της μικροκυματικό όπλο, γνωστό ως Hurricane, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι τέτοιες αόρατες ακτίνες μπορεί στο μέλλον να γίνουν τόσο συνηθισμένες στα πεδία μάχης όσο είναι σήμερα τα κανόνια και οι πύραυλοι.