Νέος συναγερμός για τα Boeing: Κίνδυνος από λανθασμένη τοποθέτηση καθισμάτων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εκατοντάδες αεροσκάφη Boeing 737 MAX που είναι νηολογημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειάζονται επιθεώρηση, καθώς υπάρχει πιθανότητα ορισμένα καθίσματα επιβατών να έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα και να απαιτούν διορθωτικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την FAA, εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού επιβατών και μελών του πληρώματος σε περίπτωση αναγκαστικής ή έκτακτης προσγείωσης. Επιπλέον, τα εσφαλμένα τοποθετημένα καθίσματα θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη διέλευση στους διαδρόμους του αεροσκάφους, καθυστερώντας ενδεχόμενη εκκένωση.

Η προτεινόμενη Οδηγία Αξιοπλοΐας (Airworthiness Directive), που εκδόθηκε τη Δευτέρα, αφορά 453 αεροσκάφη Boeing 737 MAX που είναι καταχωρισμένα στις ΗΠΑ. Αν και η FAA έχει αρμοδιότητα μόνο για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, οι αεροπορικές αρχές άλλων χωρών συνήθως υιοθετούν αντίστοιχες οδηγίες όταν αυτές κρίνονται σχετικές.

Σήμερα, σχεδόν 2.300 αεροσκάφη Boeing 737 MAX βρίσκονται σε υπηρεσία παγκοσμίως, εκ των οποίων 823 επιχειρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών αναλύσεων και πληροφοριών IBA.

Οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα οδηγία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Boeing καταβάλλει προσπάθειες να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής της και να αυξήσει τους ρυθμούς κατασκευής υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Κέλι Όρτμπεργκ (Kelly Ortberg). Τα προβλήματα ποιότητας είχαν έρθει στο προσκήνιο στις αρχές του 2024, όταν αποκολλήθηκε εν πτήσει το πάνελ μιας εξόδου κινδύνου (door plug) από ένα σχεδόν καινούργιο Boeing 737 MAX της Alaska Airlines.

Η FAA ανέφερε ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία ορισμένα συγκροτήματα καθισμάτων επιβατών δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά στις ειδικές ράγες στήριξής τους. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση έντονων αναταράξεων, αυξημένων φορτίσεων ή έκτακτης προσγείωσης, τα καθίσματα θα μπορούσαν να αποκολληθούν από τις βάσεις τους.

Κάθε αεροσκάφος Boeing 737 MAX μπορεί να διαθέτει έως και 69 συγκροτήματα καθισμάτων στερεωμένα στις συγκεκριμένες ράγες. Η FAA εκτιμά ότι ο έλεγχος κάθε καθίσματος απαιτεί περίπου μία ώρα εργασίας, ενώ άλλη μία ώρα χρειάζεται για την αποκατάσταση του προβλήματος, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων. Στην πράξη, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν τους ελέγχους ταυτόχρονα με περισσότερους τεχνικούς, μειώνοντας σημαντικά τον συνολικό χρόνο ακινητοποίησης κάθε αεροσκάφους.

Η αμερικανική υπηρεσία δεν διευκρίνισε το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις και διορθώσεις.

Εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ήδη εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τους αερομεταφορείς από τον Δεκέμβριο του 2025, προσθέτοντας πως «υποστηρίζουμε την απόφαση της FAA να καταστήσει τις συγκεκριμένες οδηγίες υποχρεωτικές».