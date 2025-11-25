Το μήνυμα Ανδρουλάκη από το μνημείο της Κυριακής Γρίβα: Να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία»

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε το μνημείο για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα στους Αγίους Αναργύρους.

Ο κ. Ανδρουλάκης, μαζί με γυναίκες - στελέχη του κόμματος, όπως η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου, άφησαν από ένα λουλούδι στο σημείο όπου δολοφονήθηκε η 28χρονη, τιμώντας τη μνήμη της και στέλνοντας μήνυμα για την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα.

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την αποτυχία του κρατικού μηχανισμού στην προστασία της Κυριακής Γρίβα και απαίτησε συγκεκριμένες θεσμικές πρωτοβουλίες, με κυριότερη τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

«Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της. Αλλά με ένα τραγικό τρόπο, δυστυχώς, έχασε τη ζωή της, αποδεικνύοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε: «Δυστυχώς η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες. Με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας.

Με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα. Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Πρέπει να υπάρχει συνεχιζόμενη επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών. Αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η Παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία».