Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ημέρα Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών: «Δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση»

Με αφορμή τη τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει το προσωπικό του μήνυμα και υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης κάθε γυναίκας που αντιμετωπίζει κακοποίηση.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook «στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά. Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό».

Επιπλέον μέσω του μηνύματός του, o Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση κατά της μάστιγας αυτής, με τη δημιουργία 63 Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας, 44 Συμβουλευτικών Κέντρων και 20 Ξενώνων Φιλοξενίας, καθώς και τη θέσπιση της γραμμής 15900 κάνοντας λόγο για 20.000 καταγγελίες που έχουν γίνει για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις μέχρι σήμερα.

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της εμπιστοσύνης των γυναικών προς το κράτος και την ανάγκη για μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους τις υποτιμούν, ενώ επεσήμανε ότι η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση και απαιτεί συλλογική δράση για την εξάλειψή της.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους. Από την πλευρά της, η Πολιτεία απαντά στη μάστιγα αυτή με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς. Επίσης, με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας. Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900. Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.Έως τώρα, 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις.

Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία απλώνεται, δυστυχώς, και στην ψηφιακή σφαίρα με ποικιλόμορφες παρενοχλήσεις. Συχνά ανώνυμα. Όμως πάντα επώδυνα. Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά.

Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση.