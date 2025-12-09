Νίκος Δένδιας στο ΕΒΕΑ: Ελληνική συμμετοχή 25% σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα

Για αλλαγή πλεύσης στη φιλοσοφία των εξοπλιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην εγχώρια συμμετοχή όχι απλά σε επίπεδο υποκατασκευαστικού έργου έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο ΕΒΕΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι προωθείται ριζική αλλαγή φιλοσοφίας, θέτοντας ως βασικό πυλώνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων την υποχρεωτική ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%.

Η δέσμευση αυτή, όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Δένδιας, δεν αφορά απλώς ένα ποσοστό υπο-κατασκευαστικού έργου. Το κεντρικό ζητούμενο είναι η συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος. «Η χώρα μας δεν θα αποκτά από εδώ και πέρα οπλικό σύστημα χωρίς να υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν είναι απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στα εξοπλιστικά προγράμματα ως υπο-καταστευαστικό έργο. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και στοχεύει στην ανάδειξη ενός καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος. Ο στόχος είναι σαφής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει τη δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής των συστημάτων της αυτόνομα. «Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προσαρμογή, να μπορούμε εμείς να κάνουμε την προσαρμογή. Όχι απλώς να πάμε να αγοράσουμε από τον προμηθευτή ένα άλλο», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μοχλός τεχνογνωσίας

Η επένδυση του 25% λειτουργεί ως μοχλός τεχνογνωσίας που θα παράξει νέα, και κυρίως, εξαγώγιμα αποτελέσματα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η χώρα επιδιώκει να μεταβεί από τη θέση του απλού πελάτη και αγοραστή ξένων προϊόντων, σε εκείνη του συμπαραγωγού και τελικά του παραγωγού αμυντικών συστημάτων. Αυτό αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διόρθωση του παθητικού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και στη δημιουργία πλούτου.

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας τόνισε την αυστηρή τήρηση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και του δημοσιονομικού χώρου στα εξοπλιστικά (πρόγραμμα SAFE), ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Η στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), φιλοδοξεί να δημιουργήσει μέχρι το 2030 τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ η χώρα, βασισμένες σε εγχώρια τεχνογνωσία και οικονομική ορθολογικότητα.