Νίκος Γκέλια: «Μ’ αρέσει να κολυμπάω γυμνός, νιώθω απελευθέρωση, έχει την αίσθηση της μήτρας»

Ο Νίκος Γκέλια ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το γεγονός πως δεν ντρέπεται για το σώμα του και δεν πρέπει κανείς μας να ντρέπεται. «Είμαι πολύ καλός στο να διαλέγω παραλίες, ποτά… Ανάλογα με την παρέα πάω και σε ερημική και σε οργανωμένη παραλία. Δηλαδή κάνω και γυμνισμό, κάνω και οργανωμένη, δεν έχω τέτοια θέματα. Είμαι και στο αλμυρίκι ή είμαι και στην ομπρέλα. Μ’ αρέσει η θάλασσα. Μ’ αρέσει να κολυμπάω γυμνός. Είναι πολύ ωραία αίσθηση.

Όταν το έκανα πρώτη φορά ένιωσα μια διαφορετική σύνδεση, μια απελευθέρωση. Έχει αυτή την αίσθηση της μήτρας. Δηλαδή κάτι εσωτερικό, αρχέγονο το οποίο υπάρχει σε κάθε άνθρωπο... Είσαι σε έναν κόσμο στον οποίο όλα είναι υγρά και είσαι μέσα σε αυτό και νιώθεις μία ασφάλεια, αλλά και μία άβυσσο... Έχει κάτι πολύ αρχετυπικό μέσα σου».

«Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους και τα συναισθήματα»

«Πέρσι πρώτη φορά λέω στο παιδί μου: αγάπη μου πάμε και θα κάνουμε μπάνιο χωρίς μαγιό. Ω, μπαμπά τέλεια! Τότε ήταν Α’ Δημοτικού. Η κόρη μου με έχει ξαναδεί γυμνό. Για μένα το σώμα είναι ένας ναός, να το πούμε έτσι. Δεν θέλω να είναι κάτι απαγορευμένο, κάτι που δεν πρέπει να δει. Να είμαστε εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους, όπως και με τα συναισθήματα. Γιατί έτσι όπως κρύβεις το σώμα σου, μπορείς να κρύψεις και το συναίσθημά σου από ένα παιδί και το παιδί οφείλει να αναγνωρίσει όλα τα είδη συναισθημάτων στη ζωή του, όπως και τα προβλήματά του. Πρέπει να τα δει, να τα βιώσει. Το παιδί μου έχει σκυλί. Θα βιώσει την απώλεια σε μικρή ηλικία, θα περάσει τον θρήνο. Όπως θα τα περάσουμε όλα σε αυτή τη ζωή, όλοι μας.

Το παιδί μου με μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Από απλά καθημερινά, φαντασιακά, μέχρι βαθιά. Μπορεί να πει μία ατάκα και να με πάρουν τα ζουμιά. Ή μπορεί να πει πάλι μία ατάκα και να της λέω τι ωραία, πώς το εξήγησες αυτό, κάτι βαθυστόχαστο. Και έχουν μία λογική πάρα πολύ απλή που γι’ αυτούς βάζει πάρα πολύ νόημα. Της λέω τι σε έκανε να περάσεις καλά σήμερα. Και μου λέει ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Της λέω γιατί αγάπη μου ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής σου και μου λέει γιατί έπαιξα κυνηγητό με την καλύτερη μου φίλη».