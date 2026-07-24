Αναστάσιος Ράμμος: «Δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση με κάποια γυναίκα νηφάλιος»

Ο Αναστάσιος Ράμμος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις δύσκολες στιγμές που έζησε παλεύοντας 17 χρόνια με τους εθισμούς και πόσο όλα ήρθαν τούμπα και άρχισε να του αρέσει ο καινούριος του εαυτός.

«Δεν είχα όνειρα τότε. Το μόνο πράγμα που έκανα ήταν να δουλεύω για να πίνω και να πίνω για να δουλεύω. Οπότε ο οικονομικός μου πάτος δεν με ένοιαζε, γιατί με ένοιαζε μόνο να παίρνω την ουσία και να εξυπηρετώ αυτόν τον εθισμό που είχα. Εγώ το πρώτο ναρκωτικό, γιατί συμπεριλαμβάνω και το ποτό σε αυτό το κομμάτι, το έκανα όταν ήμουν ακόμα σχολείο. Ο εθισμός υπήρχε πριν καν το καταλάβω. Από μικρή ηλικία έλεγα ανέκδοτα στο χωριό, θυμάμαι, και με κερνούσαν λεμονίτες στο καφενείο. Εγώ κάθε μέρα πήγαινα και τους έλεγα ανέκδοτα γιατί ήθελα λεμονίτα. Εθίστηκα. Υπήρχε αυτή η συμπεριφορά από μικρό παιδί. Έπαιζα και PlayStation στο φουλ, δεν υπήρχε μέτρο».

«Για να πιω νερό, έπρεπε πρώτα να πιω ποτό»

«Ίσως τα ναρκωτικά με βοήθησαν να παραμείνω και στη ζωή σε κάποιες στιγμές. Γιατί μπορεί να μην άντεχα την πραγματικότητα και τα ναρκωτικά να με έβγαλαν από την πραγματικότητα που υπήρχε τότε και να με κράτησαν στη ζωή. Ούτε η κοινωνία μ’ αρέσει, ούτε μ’ άρεσε. Δηλαδή, δεν τη γουστάρω την κοινωνία έτσι όπως είναι. Ούτε και τους ανθρώπους γουστάρω πολύ. Και για να μπορέσω να τους γουστάρω μπορεί να έπινα κιόλας.

Ήμουν 17 χρόνια σ’ αυτό. Από ότι θυμάμαι ξεκίνησα έτσι από περιέργεια, να παρτάρω. Μετά από ένα σημείο, νομίζω από αρκετά χρόνια στη χρήση, είχε γίνει η καθημερινότητα. Δηλαδή, πραγματικά για να πιω νερό, έπρεπε να πιω ποτό. Ξύπναγα και έπινα ουίσκι και βότκα. Τώρα είμαι κοντά δύο χρόνια και εννιά μήνες σε πλήρη αποχή. Ούτε καραμέλα ούζο! Όταν το είπα, το πήρα απόφαση, έγινε».

«Η Έφη είμαι εγώ σε γυναίκα»

«Την περίοδο που γνώρισα τη γυναίκα μου, πιο πολύ απ’ όλα μου άρεσε ο εαυτός μου. Για να μπορέσω να δω καθαρά την εικόνα μπροστά μου, έπρεπε να είμαι εγώ ο καθαρός. Και εκείνη την περίοδο, επειδή ήμουν πολύ καλά με τον εαυτό μου και είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, παρουσιάστηκε αυτό μπροστά μου. Αυτό που με τράβηξε στην Έφη είναι ξεκάθαρα, πώς είμαι εγώ σε γυναίκα! Έχει έναν αυθορμητισμό, μια αυθεντικότητα, είναι πολύ δυναμική, είναι αυτόνομη, και μου δίνει ώθηση, δεν είναι μιζέρια.

Δεν είχα ξανακάνει ποτέ σχέση ή συσχέτιση με κάποια γυναίκα νηφάλιος, οπότε είναι πρώτη φορά για μένα. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Μου λέει κάποιες φορές: χαίρομαι πολύ γιατί βγαίνουμε έξω και ποτέ δεν σκέφτομαι αν θα κάνεις φασαρία, αν θα μεθύσεις, αν θα τσακωθείς με κάποιον, αν θα φύγεις και θα σε ψάχνω και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Μένουμε στο σπίτι της Έφης, το φτιάξαμε, το επιπλώσαμε, το κάναμε σπίτι μας, έτοιμη η φωλιά».