Δημήτρης Γρηγοράκης: «Αν θες να έχεις μια αξιοπρεπή εικόνα σώματος πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις»

Ο Δημήτρης Γρηγοράκης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις ενέσεις που αδυνατίζουν, για τις παρασπονδίες που κάνουμε στο φαγητό, αλλά και για την άσκηση που πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας.

«Όποιος σταματήσει τις ενέσεις, θα πάρει πίσω τα κιλά στο 100%. Υπάρχουν βέβαια και επιτυχημένες περιπτώσεις, σαφώς, αλλά αυτό θα το δείξει ο χρόνος, δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Ωστόσο η φαρμακευτική λήψη συνδέεται με σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα, με κόπωση και απώλεια μυικής μάζας. Αυτά είναι τα πρώτα προβλήματα, τα οποία συναντάμε συχνά και έχουν διατροφοκεντρική αντιμετώπιση. Επίσης σε δεύτερη φάση μπορεί να προκύψουν παγκρεατίτιδες.

Άρα λοιπόν, οι ενέσεις δεν στερούνται παρενεργειών και στερούνται απόλυτης αποτελεσματικότητας, αν δεν ακολουθήσουμε διατροφική αγωγή και σταματήσουμε τη λήψη τους, οπότε ο κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους ελλοχεύει... Πολλοί λένε ότι και με τη δίαιτα και με τους διατροφολόγους και με χειρουργικές επεμβάσεις και όλα αυτά πάλι επιστρέφεις. Γι’ αυτό και λέμε ότι ξέρεις κάτι, αν θες να χάσεις κιλά, από πολλά έως λιγότερα, θα πρέπει λίγο αυτό να το κάνεις τρόπο ζωής».

«Είναι έντονα τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το λίπος»

«Είμαι ένας επαγγελματίας ο οποίος σέβεται το αντικείμενό του. Αν εγώ είμαι το αρνητικό πρότυπο, τότε πού να πω και πού να πείσω; Άρα, λοιπόν, αυτό γίνεται με καθημερινή μάχη απέναντι στο φαγητό, στα γλυκά και γενικότερα στους πειρασμούς. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου και θέλεις να έχεις και μία εικόνα σώματος η οποία να είναι αξιοπρεπής νομίζω ότι πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις.

Δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι και η υγεία. Ακριβώς επειδή μεγαλώνουμε, τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το λίπος, και ιδιαίτερα το σπλαχνικό, αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ έντονα.

Μπορείς να φας μια πίτσα, άνθρωποι είμαστε, δηλαδή και εγώ προσωπικά πιάνω τον εαυτό μου, κάποια στιγμές να ξεφεύγω, αλλά την επόμενη μέρα ακριβώς πρέπει λίγο να επανέλθεις. Και δεν λέω με μια αποτοξίνωση, με στερητικές δίαιτες, απλά προσέχοντας λίγο περισσότερο.

Η περιοριστική διατροφή, δυστυχώς, συρρικνώνει τη μεταβολική ικανότητα. Γι’ αυτό πολύ σημαντικό ζήτημα στην εξίσωση αυτή είναι η άσκηση».