Πέτρος Ξεκούκης: «Η πίστη μου στον Θεό με κράτησε και δεν ήμουν άπιστος στη γυναίκα μου»

Ο Πέτρος Ξεκούκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τη θρησκεία και πως αυτή βρισκόταν από πάντα στην οικογένειά του και πέρασε από γενιά σε γενιά. «Η μία αδερφή μου έλεγε: εγώ θα παντρευτώ τον Χριστούλη και τελικά έγινε μοναχή. Η άλλη αδερφή μου είναι παντρεμένη με τα παιδιά της, τα εγγόνια της, δεν ασχολείται ούτε με τον χώρο το δικό μας, νοσηλεύτρια ήταν το επάγγελμά της.

Όταν ήθελα να γίνω ηθοποιός, να δώσω τις εξετάσεις σχολής, δεν ήθελε ο μπαμπάς μου, δεν ήθελε ούτε και η καλόγρια που είχε φύγει για το μοναστήρι έναν χρόνο νωρίτερα... Αυτή δεν έβλεπε τηλεόραση. Ήταν από μικρό παιδί ταγμένη. Δεν φόραγε ποτέ κοντό μανίκι. Δεν κουρευόταν. Μάλιστα, της έλεγε η μητέρα μου να φτιάξουμε προικιά για να τα έχει όταν παντρευτεί και έλεγε αυτή, εγώ θα παντρευτώ τον Χριστούλη. Μιλάμε τώρα για πέντε χρόνων παιδάκι.

Ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ με την εκκλησία, ήταν η μητέρα. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν ο μοναχός στο Άγιον Όρος. Εγώ το έχω επισκεφτεί πάνω από 90 φορές το Άγιον Όρος, το επισκέπτομαι πολύ συχνά. Πολλές φορές σκέφτηκα να κάτσω μόνιμα, αλλά έλεγα το ράσο το έχουν τιμήσει άνθρωποι φίλοι αγαπημένοι, αλλά εγώ ο Πέτρος δεν ήμουν πολύ ούτε της ασκήσεως, ούτε της νηστείας και της προσευχής. Δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από αυτό το τιμώμενο για μένα ράσο, οπότε πάντα δίσταζα. Δηλαδή ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα και αν εγώ φοράω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω;»

«Στην οικογένειά μου έχουμε έναν κοινό στόχο, τη θέωση»

«Έχω σύζυγο και τρία παιδιά. Ήθελα και τέταρτο, δεν ήθελε η γυναίκα μου. Και της έλεγα, αν δεν κάνεις τέταρτο, θα το κάνω με μία άλλη. Αλλά επειδή ήξερε ότι δεν θα το έκανα, για αυτό και δεν το έκανε. 37 χρόνια είμαστε μαζί. Έπεφτε προσευχή στο σπίτι γιατί η σύζυγος είναι καθηγήτρια, θεολόγος.

Έκανα μια πολύ δεμένη οικογένεια γιατί έχουμε έναν κοινό στόχο, τη θέωση. Δηλαδή να βλέπω εσένα και να σε αγαπώ, όχι γιατί είσαι μία πολύ ωραία γυναίκα ή μία ωραία προσωπικότητα, γιατί είσαι ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν εγώ αγαπώ, γιατί είσαι το πλάσμα, είσαι κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση του Θεού. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε Εκκλησία. Κάναμε προσευχή πριν από το φαγητό και το βράδυ. Τα παιδιά μου τα έχουν κρατήσει αυτά και στις οικογένειές τους.

Με κράτησε η πίστη μου προς τον Θεό και δεν ήμουν άπιστος στη γυναίκα μου. Έλεγα, εάν τώρα κάνω κάτι, είναι μια στιγμή αδυναμίας. Και πες ότι το κάνω. Μετά, εγώ πώς αντικρίσω τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου. Και μετά, ποια θα είναι η θέση μου ενώπιον στον Θεό. Θα πει σου έδωσα τα πάντα. Γυναίκα έχεις, σύντροφο έχεις, σύζυγο έχεις. Σου έδωσα παιδιά, σου έδωσα δουλειά. Εγώ δεν έχω χάσει σεζόν. Δουλεύω από το 1986, χειμώνα - καλοκαίρι».