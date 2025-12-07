NIO & firefly Test Drives στο Golden Hall

Η NIO, το brand ηλεκτρικών οχημάτων, και το fully electric urban model firefly, τα οποία εισάγει στην Ελλάδα ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, υποδέχονται το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα για όλους να πραγματοποιήσουν ένα test drive στο Golden Hall, τον πιο εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας.

Τεχνολογία, καινοτομία και οδηγική απόλαυση συνδυάζονται, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να γίνουν οι πρώτοι που θα γνωρίσουν τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων και τη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», η οποία μεταφράζεται ως το όραμα της NIO για ένα φωτεινό, αισιόδοξο μέλλον και ένα πιο βιώσιμο «αύριο». Ένα μέλλον με καθαρότερους δρόμους, έξυπνες λύσεις και άπλετο γαλάζιο ουρανό.

Drive into the NIO experience

Οδηγήστε ένα μοντέλο ΝΙΟ & ζήστε τη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Βιώστε πρώτοι την εμπειρία ΝΙΟ μέσα από το έξυπνο SUV NIO EL6, το NIO ET5 με χαρακτηριστικά supercar, και το περιπετειώδες shooting brake NIO ET5 Touring. Κατά τη διάρκεια των test drives, οι ενδιαφερόμενοι θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη οδηγική εμπειρία, συνοδευόμενοι από έναν NIO Expert που θα αναλύει τις τεχνολογικές καινοτομίες και θα απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας αποτελεί η NOMI, η πρώτη AI βοηθός παγκοσμίως, η οποία κάνει κάθε στιγμή πίσω από το τιμόνι μοναδική.

Buzz into the city με το firefly

Tο firefly ήρθε για να κάνει την πόλη δική σας. Απολαύστε την πρώτη σας βόλτα, νιώστε τον παλμό του & ζήστε την πιο fresh πλευρά της ηλεκτροκίνησης. Το firefly κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, φέρνοντας μια compact, ζωηρή και fun-to-drive προσέγγιση. Σχεδιασμένο για όσους θέλουν να κινούνται στην πόλη με ευελιξία, στυλ και ενέργεια, το firefly συνδυάζει μοντέρνο design, φιλικές προς το περιβάλλον επιδόσεις και έξυπνες τεχνολογικές λύσεις, προσφέροντας μια νέα, απολαυστική εμπειρία αστικής μετακίνησης. Ήρθε η στιγμή να γίνετε κι εσείς firefly Lovers.

Τα test drives πραγματοποιούνται καθημερινά στο Golden Hall, με δυνατότητα άμεσης κράτησης για κάθε ενδιαφερόμενο.