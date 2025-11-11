Τα 4 νέα μοντέλα ΝΙΟ στην Ελλάδα και οι τιμές τους – ET5, EL6, Firefly

Η μάρκα, με έμφαση στην αυτονομία, την τεχνολογία και την ποιότητα οδήγησης, φέρνει στην ελληνική αγορά επιλογές από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως compact SUV. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, υψηλή συνδεσιμότητα και λύσεις φόρτισης, χωρίς όμως να «θυσιάζεται» η οδηγική απόλαυση και η δυναμική συμπεριφορά. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της NIO είναι πως στα περισσότερα μοντέλα χρησιμοποιείται ενιαία πλατφόρμα και σύστημα μετάδοσης (δυό ηλεκτροκινητήρες), με εξαίρεση το μικρότερο μοντέλο Firefly.

ET5 & ET5 Touring

Τα μοντέλα ET5 και ET5 Touring αποτελούν μία βασική σχεδιαστική σειρά σε δύο εκδόσεις αμαξώματος, με μήκος 4,79 μέτρα και σύγχρονη, κομψή εμφάνιση. Διακρίνονται για την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία, τις επιδόσεις και την άνεση. Η καμπίνα προσφέρει ευρύχωρο χώρο για τους επιβάτες και πλήθος ψηφιακών λειτουργιών ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Η βασική διαφορά ανάμεσα σε sedan (ET5) και Touring (ET5 Touring) είναι ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος στην έκδοση Touring. Και οι δύο εκδόσεις φέρουν το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με δύο κινητήρες, συνολικής απόδοσης 490 ίππων και 700 Nm ροπής. Οι εκδόσεις διατίθενται με μπαταρίες Standard και Long Range, στα 73,5 kWh ή 90 kWh.

To Nio ET5 Touring

Στη sedan έκδοση ET5 με τη μικρότερη μπαταρία η αυτονομία φτάνει έως 456 χιλιόμετρα και η φόρτιση στο ταχυφορτιστή (170 kW) από 10 % έως 80 % διαρκεί περίπου 27 λεπτά. Στη μεγαλύτερη μπαταρία η αυτονομία ανέρχεται έως 590 χιλιόμετρα και η φόρτιση γίνεται σε περίπου 26 λεπτά στα 180 kW. Στην έκδοση Touring με μικρότερη μπαταρία η αυτονομία φτάνει έως 435 χιλιόμετρα, ενώ με τη μεγάλη μπαταρία έως 560 χιλιόμετρα. Οι επιδόσεις είναι κοινές και για τις δύο εκδόσεις, με το 0-100 χλμ/ώρα σε 4 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να περιορίζεται στα 200 χλμ/ώρα. Οι τιμές για τα μοντέλα NIO ET5 και ET5 Touring ξεκινούν από 61.900 ευρώ για το ET5 Standard Range (73,5 kWh), από 71.900 ευρώ για το ET5 Long Range (90 kWh) και για την έκδοση Touring από 66.900 ευρώ και από 73.900 ευρώ για το ET5 Touring Long Range.

Το EL6 αποτελεί το compact SUV της Nio, κατάλληλο για αστικές και ημιαστικές συνθήκες

Το SUV EL6

Το EL6 αποτελεί το compact SUV της NIO, κατάλληλο για αστικές και ημιαστικές συνθήκες, με μήκος 4,85 μέτρα. Εφοδιάζεται με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες που αποδίδουν μαζί 490 ίππους και 700 Nm ροπής. Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 75 kWh ή 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 406 ή 529 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή 170 kW από 10 % έως 80 % διαρκεί περίπου 27 λεπτά για τη μικρή μπαταρία, ενώ για τη μεγάλη μειώνεται κατά περίπου ένα λεπτό με ταχυφόρτιση 180 kW. Η τιμή του EL6 Standard Range 75 kWh ξεκινά από 69.990 ευρώ και η έκδοση Long Range 100 kWh από 76.900 ευρώ.

Το Firefly, είναι το πιο μικρό μοντέλο της γκάμας, με μήκος μόλις 4 μέτρα

Firefly

Το Firefly, που αποκαλείται και «Baby NIO», είναι το πιο μικρό μοντέλο της γκάμας, με μήκος μόλις 4 μέτρα. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ευέλικτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Παρά το μικρό του μέγεθος, διαθέτει πλήρη συνδεσιμότητα και τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Το Firefly φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, που αποδίδει 143 ίππους και 200 Nm ροπής. Έτσι επιταχύνει από στάση έως 100 χλμ/ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 150 χλμ/ώρα. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 41,2 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 330 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο (WLTP) ή έως 470 χιλιόμετρα σε αστική χρήση. Η φόρτιση από το 10 % έως το 80 % σε ταχυφορτιστή 100 kW απαιτεί περίπου 29 λεπτά, ενώ και προσφέρει δυνατότητα V2L (Vehicle to Load). Υπάρχουν δύο εκδόσεις εξοπλισμού: η Select από 31.900 ευρώ και η Comfort από 33.900 ευρώ. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».