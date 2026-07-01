Νόιερ: Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική Γερμανίας με ένα πικρό μήνυμα

Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος του από την εθνική Γερμανίας.

Ο σπουδαίος τερματοφύλακας που άλλαξε την θέση με μια δημοσίευση στο Instagram και ένα μακροσκελές μήνυμα ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν το τελευταίο του και ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα έβγαλε και μια πικρία για τις εμφανίσεις της ομάδας στο Μουντιάλ.

Η ανακοίνωση του Νόιερ

«Ήταν πάντα τιμή για μένα!

Ο πρόωρος αποκλεισμός μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτα απογοητευτικός. Δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το τέλος με πονάει βαθιά.

Πήρα τη συνειδητή απόφαση να παίξω ξανά για τη Γερμανία. Αφενός, επειδή πάντα με γέμισε με τεράστια υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Αφετέρου, επειδή στα 40 μου χρόνια, με την εμπειρία τεσσάρων Παγκοσμίων Κυπέλλων πίσω μου, ήθελα να στηρίξω τους νεότερους παίκτες όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και να βοηθήσω το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Παρά αυτόν τον πικρό αποκλεισμό, δεν μετανιώνω ούτε μια στιγμή για την απόφασή μου. Η απογοήτευσή μου είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια, αλλά αυτό που παραμένει πάνω απ’ όλα είναι η βαθιά ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του τουρνουά».