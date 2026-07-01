Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό 2-1: «Λύγισε» τους μαχητικούς Αφρικανούς και τον Εμπασί με ήρωα Κέιν

Η Αγγλία αντιμετώπισε την Δημοκρατία του Κονγκό και κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή με 2-1.

Οι Κονγκολέζοι προηγήθηκαν μόλις στο 7' με τον Σιπένγκα και στην συνέχεια άντεξαν για αρκετά μεγάλο διάστημα την πίεση των Άγγλων. Ο Εμπασί ήταν σε πολύ καλή μέρα και απέκρουε κάθε προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Τόμας Τούχελ. Όμως ανέλαβε δράση ο Χάρι Κέιν και με δυο γκολ στο 75' και το 85' έκανε την ανατροπή και έδωσε την πρόκριση στους 16' στην εθνική του ομαδα.

Η αναμέτρηση

Οι Άγγλοι πήραν από νωρίς την μπάλα όμως στο 7’ το Κονγκό τους σόκαρε εκμεταλλευόμενη το κενό στην άμυνα τους, με τον Σιπένγκα να υποδέχεται την μπαλιά του Εμπεμπά και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίκφορντ.

Τα τρία λιοντάρια είχαν την κατοχή χωρίς να καταφέρουν να κάνουν φάση μέχρι το 30’, ενώ έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο και έδειχναν να είναι σε σύγχυση. Στο 31’ η πρώτη μεγάλη στιγμή της Αγγλίας όταν μετά από σέντρα του Ράις, ο Μπέλιγχαμ έπιασε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, όμως ο Εμπασί απέκρουσε.

Στο 35’ ο Ράσφορντ σούταρε προ κενής εστίας όμως έστειλε την μπάλα πάνω στον Γουάν Μπισάκα, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει.

Οι Κονγκολέζοι έχασαν απίστευτη ευκαιρία στο 42' όταν μετά από σέντρα του Γουάν Μπισάκα από τα δεξιά ο Γουισά πλάσαρε μόνος και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ο Εμπασί ήταν σε τρομερή βραδιά και κράτησε όρθιους τους Κονγκολέζους στο πρώτο ημίχρονο. Με δυο τεράστιες επεμβάσεις στο 44' και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είπε δυο ηχηρά όχι σε Μπέλιγχαμ και Κέιν αντίστοιχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι μπήκαν δυνατά για να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν γρήγορα. Στο 51' ο Ράσφορντ σούταρε όμως η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών από πλεονεκτική θέση, ενώ ένα λεπτό μετά ο Εμπασί και ο Εμπεμπά έδιωξαν την μπάλα πρίν περάσει την γραμμή, μετά από προσπάθεια του Μπέλιγχαμ.

Η Αγγλία βρήκε αυτό που έψαχνε τόση ώρα στο 75' όταν μετά από πολιορκία στην περιοχή των Αφρικανών η μπάλα κατέληξε στον Γκόρντον ο οποίος σέντραρε και ο Κέιν με κεφαλιά κέρδισε τον, μέχρι εκείνο το σημείο, ανίκητο Εμπασί για το 1-1.

Οι Αγγλοι συνέχισαν να πολιορκούν και στο 85' ο Χάρι Κέιν έκανε ένα άπιαστο σουτ και έκανε την ολική ανατροπή, αφήνοντας άγαλμα τον Εμπασί. Έτσι η Αγγλία λύγισε την μαχητική Δημοκρατία του Κονγκο και προκρίθηκε στην φάση των 16.