Νορβηγία: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατέστρεψε περισσότερα από 100 σπίτια - Σε συναγερμό οι αρχές

Μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη νότια Νορβηγία έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, με περισσότερα από 100 σπίτια να έχουν καταστραφεί και εκατοντάδες ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Η φωτιά ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στο Κροκστάντελβα, στην περιοχή του Ντράμεν, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 80 πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας και έξι πυροσβεστικά ελικόπτερα, ωστόσο η πυρκαγιά εξακολουθεί να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα ελικόπτερα χρειάστηκε να διακόψουν τις πτήσεις τους, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να συνεχίσουν μόνες τους την προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η απώλεια της εναέριας υποστήριξης δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν ο μεγαλύτερος παράγοντας ανησυχίας.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που είδαν τις φλόγες να καταστρέφουν ολόκληρες σειρές κατοικιών μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο Φιν Ρόινε, κάτοικος του Ντράμεν, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι το σπίτι της κόρης του είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την κόρη μου που μου είπε ότι τρεις πολυκατοικίες κάτω από το διαμέρισμά της είχαν πάρει φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος μου και εγώ οδηγήσαμε μέχρι εδώ για να δούμε τι συνέβαινε», ανέφερε.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Μέχρι στιγμής, ένα άτομο έχει χρειαστεί ιατρική βοήθεια λόγω ελαφράς εισπνοής καπνού, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους, ενώ ο δήμος έχει δημιουργήσει χώρους φιλοξενίας και υποστήριξης για τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωσή της.