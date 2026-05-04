Νότια Αφρική: Αστυνομική επιχείρηση για την αρπαγή κροκόδειλου που κατασπάραξε επιχειρηματία

Η εξαφάνιση ενός άνδρα στη Νότια Αφρική αποτέλεσε την αφετηρία για μια ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη επιχείρηση των Αρχών, η οποία κατέληξε στην ανάσυρση και απομάκρυνση ενός κροκόδειλου από ποτάμι της επαρχίας Μπουμαλάνγκα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το μεγάλο ερπετό πιθανόν είχε επιτεθεί και κατασπαράξει τον αγνοούμενο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Η εξαφάνισή του κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον ποταμό Κομάτι, γνωστό για την παρουσία επικίνδυνων άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και κροκόδειλοι.

Η εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση της Αστυνομίας

Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο για να προσεγγίσει το σημείο, όπου το ερπετό είχε ήδη θανατωθεί, αλλά η περιοχή παρέμενε δυσπρόσιτη και επικίνδυνη. Τελικά, κατάφερε να δέσει τον κροκόδειλο και να τον ανασύρει, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, η μειωμένη κινητικότητα του ζώου και η έντονα διογκωμένη κοιλιά του δημιούργησαν υποψίες ότι είχε καταναλώσει πρόσφατα μεγάλο θήραμα. Μετά τη μεταφορά του στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του ανθρώπινα υπολείμματα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα ευρήματα ενδέχεται να ανήκουν στον αγνοούμενο επιχειρηματία, του οποίου το όχημα είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο κοντά σε πλημμυρισμένη διάβαση. Η ταυτοποίηση αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων DNA.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στο εσωτερικό του ζώου βρέθηκαν και πολλαπλά ζευγάρια παπουτσιών, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε εμπλακεί και σε άλλες επιθέσεις στο παρελθόν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη», με ανώτατους αξιωματούχους να εξάρουν τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα των στελεχών που συμμετείχαν.