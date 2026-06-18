Εφιάλτης σε ζωολογικό κήπο: 3χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε χώρο κροκοδείλων

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία περιστατικό σε ζωολογικό κήπο στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε μέσα σε περίβολο με κροκόδειλους και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.



Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο Johnsons of Old Hurst, στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6), όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι ένα μικρό παιδί είχε καταλήξει στον χώρο των κροκοδείλων και είχε τραυματιστεί.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 30χρονος άνδρας από το Νόρφολκ συνελήφθη αργότερα ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναφέρουν ότι ο άνδρας και το παιδί φέρεται να μην είχαν προηγούμενη σχέση μεταξύ τους.



Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέιμπριτζ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η οικογένειά του λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, όπως αναφέρει η Mirror.



Άμεση ήταν η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ ο χώρος του ζωολογικού κήπου αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.



Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.