Νοτοπούλου: Δεν ζήτησα να συμπεριληφθεί το όνομά μου σε δημοσκόπηση του ΠΑΣΟΚ

Με έντονο ύφος αντέδρασε η Κατερίνα Νοτοπούλου σε δημοσιεύματα που την ενέπλεκαν σε αίτημα για συμπερίληψη του ονόματός της σε δημοσκόπηση του ΠΑΣΟΚ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω ανάρτησης στο Facebook, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ως «απολύτως ψευδή και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».

Διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε επικοινωνία με δημοσκοπική εταιρεία για τον συγκεκριμένο σκοπό, τονίζοντας ότι δεν επιδίωξε ποτέ να παρέμβει σε έρευνα άλλου πολιτικού φορέα. Η κυρία Νοτοπούλου καταδίκασε τις «λογικές των πολιτικών παζαριών» και διαμήνυσε ότι θα παραμείνει σταθερή στις αρχές της, συνεχίζοντας το έργο της.