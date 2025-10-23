Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Μυστήριο με τον θάνατο του σκακιστή - Έρευνες για επιθέσεις από αντίπαλό του

Έρευνες για τις δημόσιες επιθέσεις που εξαπέλυσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Βλαντίμιρ Κράμνικ εναντίον του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, λίγο πριν τον θάνατο του Αμερικανού γκραν μετρ ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE, Εμίλ Σουτόφσκι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Ομοσπονδία «ερευνά» τα σχόλια του Ρώσου πρώην πρωταθλητή, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Ναροντίτσκι –που πέθανε αυτή την εβδομάδα σε ηλικία 29 ετών– για διαδικτυακή απάτη στο σκάκι.

Πριν από τον θάνατό του, ο Ναροντίτσκι είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και είχε αναφερθεί στην πίεση που του ασκούσε η υπόθεση, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ζωντανής μετάδοσης στο Twitch.

Ο Κράμνικ δήλωσε στο Reuters ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τη δήλωση του Σουτόφσκι, σημειώνοντας πως «προτιμά να πει ολόκληρη την ιστορία» αργότερα.

Η οικογένεια του Ναροντίτσκι ανακοίνωσε τον αιφνίδιο θάνατό του τη Δευτέρα, μέσω δήλωσης που εξέδωσε το σκακιστικό του κλαμπ, το Charlotte Chess Centre. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα αιτία θανάτου.

«Θα κινηθώ νομικά»

Ο Κράμνικ ανέφερε επίσης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά «εναντίον όλων όσοι με κατηγορούν άδικα». Περιέγραψε τον θάνατο του Ναροντίτσκι ως «τραγωδία» που «θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία», προσθέτοντας: «Είμαι έτοιμος να παρέχω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες».

Επισήμανε, τέλος, ότι θα απαντήσει εάν ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς, προχωρήσει σε επίσημη δήλωση.

Ο Ναροντίτσκι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής σκακιστής, δάσκαλος και σχολιαστής. Είχε χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, γνωστός απλώς ως «Ντάνια», και είχε αναδειχθεί σε εξέχουσα μορφή του διαδικτυακού σκακιού, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στο Twitch και το YouTube.

Πολλές γνωστές προσωπικότητες της σκακιστικής κοινότητας –ανάμεσά τους ο νούμερο δύο παγκοσμίως Χικάρου Νακαμούρα, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν και ο Ινδός γκραν μετρ Νιχάλ Σαρίν– καταδίκασαν τη στάση του Κράμνικ, αναφέρει το BBC.

Ο Κάρλσεν χαρακτήρισε τη μεταχείριση του Ναροντίτσκι «φρικτή», ενώ ο Σαρίν ανέφερε στο Χ ότι ο Κράμνικ «πρέπει να λογοδοτήσει για όσα κάνει», προσθέτοντας πως ο εκλιπών βρισκόταν «υπό τεράστια πίεση» εξαιτίας των κατηγοριών του αντιπάλου του.

«Τεράστια πίεση και πόνος»

«Οι αδιάκοπες, αβάσιμες κατηγορίες και οι δημόσιες “ανακρίσεις” που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες του προκάλεσαν τεράστια πίεση και πόνο», έγραψε ο Σαρίν. «Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όταν σεβαστά πρόσωπα διαδίδουν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς χωρίς καμία ευθύνη, καταστρέφονται πραγματικές ζωές».

Και πρόσθεσε: «Το χαμόγελο του Ντάνιελ έσβησε αφότου ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Όλοι το είδαμε. Ο κόσμος του σκακιού έχασε ένα από τα πιο φωτεινά του αστέρια – έναν άνθρωπο που έκανε το παιχνίδι μας προσιτό σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Θα τιμηθεί με βραβείο

Η Ομοσπονδία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Ναροντίτσκι και ανακοίνωσε ότι θα τον τιμήσει με ειδικό βραβείο.

Ο Ναροντίτσκι, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής κάτω των 12 ετών, γιος Εβραίων μεταναστών από τη Σοβιετική Ένωση, είχε τερματίσει ένατος στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα blitz.

Το Charlotte Chess Centre τον αποχαιρέτησε ως «αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας, που θαυμάστηκε και αγαπήθηκε από θαυμαστές και παίκτες σε όλο τον κόσμο».

Ο Ναροντίτσκι ήταν γνωστός για το κανάλι του στο YouTube, όπου δημοσίευε μαθήματα, αναλύσεις και ζωντανές παρτίδες, εμπνέοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ασχοληθούν με το σκάκι.

Το κανάλι του στο YouTube μετρούσε σχεδόν 500.000 συνδρομητές, ενώ στο Twitch είχε περισσότερους από 340.000 ακόλουθους.