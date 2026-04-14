«Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα - Στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα

Σε πλήρη πανελλαδική εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να ανοίγει επίσημα στις 24 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των αιτήσεων για γονείς και επιμελητές/επιμελήτριες σε όλη τη χώρα.



Το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επεκτείνεται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά να εξασφαλίσουν κατ’ οίκον παιδική φροντίδα μέσω επιδοτούμενου voucher.



Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, καθώς και εργαζόμενων ή ανέργων μητέρων που χρειάζονται υποστήριξη στη φροντίδα των παιδιών.

Ωφελούμενες

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπως έκανε γνωστό πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η νέα ΚΥΑ καθορίζει τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό Μητρώο, το οποίο θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης στον ιστότοπο ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.



Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους, ενώ η διαδικασία στοχεύει στην απλοποίηση της πρόσβασης στο πρόγραμμα και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.



Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των οικογενειών και την προώθηση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.