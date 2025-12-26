Ντρου Μπάριμορ: Επιδεικνύει τις ρυτίδες της και δηλώνει «Η γήρανση είναι ένα προνόμιο»

Σε λιγότερο από δύο μήνες η Ντρου Μπάριμορ θα γίνει 51 ετών και όπως είναι ολοφάνερο τα έχει βρει με την ηλικία της, αποδέχεται τις ρυτίδες της καθώς μεγαλώνει και δεν διστάζει μάλιστα να ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και να ποστάρει το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Η διάσημη ηθοποιός στην κυρολεξία μεγάλωσε μπροστά στην κάμερα αφού ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική ως νεαρή κοπέλα και τώρα βρίσκεται σε μια νέα εποχή στη ζωή της ως παρουσιάστρια talk show.

«Η γήρανση είναι ένα προνόμιο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε», έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε το βίντεο που ανήρτησε, κάνοντας μάλιστα και ζουμ για να δείξει ευκρινώς τις ρυτίδες της για τις οποίες είναι τόσο υπερήφανη.

Ασφαλώς και τα σχόλια έπεσαν βροχή. «Ναι. Χίλιες φορές, ΝΑΙ!!!!! Πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε ζωντανοί για να κάνουμε όλα αυτά. Χχχ», έγραψε κάποιος διαδικτυακός της φίλος, ενώ κάποια follower σχολίασε: «Αυτά τα όμορφα γέλια και οι ρυτίδες χαμόγελου είναι τα ΠΑΝΤΑ!!».

Πρόσφατα μάλιστα στην εκπομπή της όταν μια γυναίκα την ρώτησε: «Μπορείτε να μας αποκαλύψετε το μυστικό σας για να γερνάτε με χάρη και να νιώθετε τόσο άνετα με τον εαυτό σας;», εκείνη απάντησε: «Δεν έχω κάνει τίποτα και θέλω να προσπαθήσω να παραμείνω έτσι. Αλλά εγώ επίσης λέω, «κάνε ό,τι σου ταιριάζει». Το μόνο που ξέρω είναι να μην κρίνεις τους άλλους επειδή κάνουν τα πράγματα διαφορετικά».