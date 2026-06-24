Ο Αβραμόπουλος πήρε τη δικογραφία - Τι λέει για το περιεχόμενο της και τις βελγικές αρχές

Εξακολουθεί να απορρίπτει με τρόπο κατηγορηματικό κάθε εμπλοκή του στο Qatargate ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος κατά πληροφορίες έλαβε χθες τη δικογραφία με τη νομική του ομάδα να προετοιμάζει πλέον τις επόμενες κινήσεις του.

Εν αναμονή της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του, την οποία ζήτησε ο ίδιος σύμφωνα με την προχθεσινή δήλωση του, η ομάδα νομικών του κ. Αβραμόπουλου μελετά τις τελευταίες ώρες το ένταλμα σύλληψης, που εξεδόθη σε βάρος του πελάτη τους. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, που έχουν σχηματίσει το εν λόγω ένταλμα σύλληψης φαίνεται να «πάσχει από πολλές πλευρές», όπως λέγεται χαρακτηριστικά.

Πηγή προσκείμενη στον πρώην Επίτροπο εντοπίζει βιασύνη, επιπολαιότητα, αλλά και έλλειψη εμπεριστατωμένων στοιχείων κατά τη σύνταξη του συγκεκριμένου πορίσματος. Οι ίδιες πηγές δεν διακρίνουν, όπως λένε, κάποιο νεότερο στοιχείο για μία έρευνα, που έχει γίνει διεξοδικώς 5 χρόνια πριν. Υπ' αυτό το πρίσμα και σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και αφού βεβαίως αρθεί η ασυλία του, ο κ. Αβραμόπουλος δεν δείχνει προς ώρας τουλάχιστον πρόθεση να μεταβεί στο Βέλγιο. Αντ' αυτού φέρεται να επισημαίνει σε συνομιλητές του ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, στην οποία φαίνεται να σκοπεύει να δώσει όποιες εξηγήσεις του ζητηθούν.

Εξάλλου, στις πληροφορίες ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος «ενοχλήθηκε» από τις Βελγικές αρχές προ 8μήνου η πλευρά του πρώην Επιτρόπου αντιτείνει ότι ζήτησε να της σταλεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ή να έλθει σε επαφή με τον κ. Αβραμόπουλο κάποιος Βέλγος δικαστικός λειτουργός.

Πάντως, έγκριτοι νομικοί κύκλοι με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης τα τελευταία χρόνια επιμένουν ότι αυτή στερείται ουσιαστικής βάσης.