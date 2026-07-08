Ο Χατζηβασιλείου διακόπτει τον Νταβούτογλου: «Εισβολή στην Κύπρο από το 1974»

Η αντιπαράθεση σε πάνελ συνεδρίου του Economist στο Λαγονήσι, ξεκίνησε όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο πρώην Τούρκος πρωθυπουργός επιχείρησε να χρεώσει την ευθύνη για το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην ελληνοκυπριακή πλευρά, επικαλούμενος την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004. Άφησε παράλληλα αιχμές κατά των Βρυξελλών, λέγοντας πως η ΕΕ δεν έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου διέκοψε τον συνομιλητή του υπενθυμίζοντας ότι το Κυπριακό αφορά καθαρά μία εισβολή: «Πρέπει να αποδεχθείτε αυτή την πραγματικότητα» τόνισε χαρακτηριστικά.