Πολιτική Τάσος Χατζηβασιλείου Αχμέτ Νταβούτογλου Κυπριακό

Ο Χατζηβασιλείου διακόπτει τον Νταβούτογλου: «Εισβολή στην Κύπρο από το 1974»

O Aχμέτ Νταβούτογλου επικαλέστηκε το... Διεθνές Δίκαιο αναφερόμενος στο Κυπριακό με αποτέλεσμα ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου να τον διακόψει λέγοντάς του: Π΄ροκειται για εισβολή από το 1974, πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα».

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Η αντιπαράθεση σε πάνελ συνεδρίου του Economist στο Λαγονήσι, ξεκίνησε όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο πρώην Τούρκος πρωθυπουργός επιχείρησε να χρεώσει την ευθύνη για το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην ελληνοκυπριακή πλευρά, επικαλούμενος την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004. Άφησε παράλληλα αιχμές κατά των Βρυξελλών, λέγοντας πως η ΕΕ δεν έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου διέκοψε τον συνομιλητή του υπενθυμίζοντας ότι το Κυπριακό αφορά καθαρά μία εισβολή: «Πρέπει να αποδεχθείτε αυτή την πραγματικότητα» τόνισε χαρακτηριστικά. 

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