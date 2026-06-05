Ο Χατζηβασιλείου επιστρέφει (με ειδική αποστολή) στην κυβέρνηση

Όπως, ίσως, έχετε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες, ο πρωθυπουργός μας ετοιμάζεται για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσουν «κενές» θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο.

Όχι ότι τρελαίνεται με την ιδέα ο κ. Μητσοτάκης όταν είναι να κάνει την οποιαδήποτε αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Η διαδικασία αυτή είναι από τις πιο δυσάρεστες για τον ίδιο, ίσως λιγότερο βέβαια από το να ασχολείται με τα εσωκομματικά της ΝΔ.

Μαθαίνω ότι μέσα στα πρόσωπα που θα επιστρέψουν στην κυβέρνηση είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου και μάλιστα με «ειδική αποστολή». Και λέω «πρόσωπα» γιατί πολλά και διάφορα φτάνουν στα αυτιά μου και για άλλο δυνατό όνομα που ενδέχεται να μπει ξανά στο υπουργικό σχήμα.

Ο βουλευτής από τις Σέρρες και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την οικονομική διπλωματία - μετά από την περίεργη περιπέτεια που είχε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει μια νέα θέση και πάλι στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να προετοιμάσει τις λεπτομέρειες για την Ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Θυμίζω ότι με απόφαση Γεραπετρίτη έχει ήδη συσταθεί γραφείο που θα «τρέξει» όλη την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας σε οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο.

Για το εάν ο κ. Χατζηβασιλείου μπορεί να κάνει τη δουλειά, αμφιβολία δεν υπάρχει. Αλλά με την επιλογή αυτή, εάν τελικά επιβεβαιωθεί, ο κ. Μητσοτάκης σίγουρα δίνει ένα σαφές μήνυμα εντός της Κ.Ο. για όλους όσοι ένιωθαν... άβολα με τον τρόπο που χειρίστηκε η πρωθυπουργική έδρα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.