Ο Δένδιας «στέλνει» στη δικαιοσύνη το ουκρανικό drone

Πέρασαν μερικά 24ωρα από τη στιγμή που τον άκουσα να το λέει αλλά μετά «χαθήκαμε» στην επικαιρότητα, ωστόσο οφείλω έστω και σήμερα να καταθέσω αυτό που ειπώθηκε γιατί, ποιος ξέρει, μπορεί να το βρούμε μπροστά μας.

Για τον Νίκο Δένδια, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας γράφω, που τον άκουσα στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου να μιλά για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα όπου για πρώτη φορά ειπώθηκε πως κατά την εκτίμησή του, υπάρχει θέμα αξιόποινης πράξης και πως ο φάκελος της υπόθεσης, μαζί βέβαια με το πόρισμα το οποίο θα δοθεί στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, θα πρέπει να παραδοθούν στην τακτική δικαιοσύνη.

Κατά το σκεπτικό του κ. Δένδια, πέρα από το πολιτικό σκέλος το οποίο, υποτίθεται, ότι λύθηκε με το καθυστερημένο συγγνώμη του Κιέβου, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν αξιόποινες πράξεις που αφορούν στην εύρεση εκρηκτικών μηχανισμών σε χώρο ελεύθερης ναυσιπλοϊας.

«Το εάν υπάρχει θέμα αξιόποινης πράξης θα το κρίνουν οι εισαγγελείς, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει» είπε ο Νίκος Δένδιας έχοντας, φαντάζομαι, στο μυαλό του το άρθρο του Ποινικού Κώδικα το οποίο αφορά στις επικίνδυνες παρεμβάσεις και την ασφάλεια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.