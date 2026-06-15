Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας - Συναντήσεις με φόντο Τεχνητή Νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και drones

Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται στους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας, των Μη Επανδρωμένων Οχημάτων (εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων), καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών.