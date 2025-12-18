Η συγκινητική στιγμή που Ελληνίδα σοπράνο ερμηνεύει τα ελληνικά κάλαντα σε συναυλία με τον Αντρέ Ριέ

Μια ιδιαίτερη στιγμή βίωσαν όσοι παρακολούθησαν την παράσταση του διάσημου βιολιστή και διευθυντή της ορχήστρας Γιόχαν Στράους, Αντρέ Ριέ, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στη σκηνή ανέβηκε η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου για να ερμηνεύσει τα ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων με τον κόσμο να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα.

Πριν παρουσιάσει την Πέτρου, κατά τη διάρκεια του προλόγου που εκφώνησε ο Ριέ εξήγησε στο κοινό ότι πρόκειται για τα κάλαντα που τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα τραγουδούν, πόρτα πόρτα, την Παραμονή των Χριστουγέννων για να ανακοινώσουν την Γέννηση του θείου Βρέφους.

Μάλιστα το παρομοίασε με την αντίστοιχη γερμανική εορτή του Αγίου Μαρτίνου αλλά και, ατυχώς, με το αμερικάνικο Halloween.

«Ευτυχώς έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στην χορωδία μου που της αρέσουν πολύ τα γλυκά», ανέφερε ο Αντρέ Ριέ στον πρόλογό του και πρόσθεσε: «Είναι ένα ωραίο απλό τραγούδι που αν το ακούσετε αρκετές φορές, τότε θα μπορείτε να το τραγουδήσετε μαζί μας. Θα κερδίσετε μερικά γλυκά!».

Στην εντυπωσιακή παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ η Χριστίνα Πέτρου εμφανίστηκε μαζί με 400 μουσικούς πνευστών, αλλά και τους Χάρη Λάουρισεν και Πάνο Δημάκη οι οποίοι την συνόδευσαν με τα μπουζούκια τους.