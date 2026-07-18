O Έλον Μασκ τουίταρε υπέρ της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ που έχει πολλάκις εκφράσει ακροδεξιές θέσεις και έχει εναντιωθεί σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ξαναχτύπησε.

Αυτή τη φορά ο μεγαλοεπιχειρηματίας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του X (πρώην twitter), υπερασπίστηκε την αποφυλάκιση του νεοναζιστή καταδικασμένου πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε ανάρτηση της Rebecca Mistereggen που χαρακτηρίζει την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής -που βρέθηκε από το δικαστήριο ότι ευθύνεται για τουλάχιστον δύο δολοφονίες (Π. Φύσσα και Σ. Λουκμάν) και δεκάδες ρατσιστικές επιθέσεις- σαν «αμφιλεγόμενη». Στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για επικίνδυνο προηγούμενο ενάντια στην ελευθερία πολιτικού λόγου όσον αφορά στην άρνηση της αίτησης αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο Έλον Μασκ στην αναδημοσίευσή του χαρακτήρισε το γεγονός σαν «απαράδεκτο».

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

Υπενθυμίζεται πως η αίτηση για υφ' όρον απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη, που έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια, δεν έγινε δεκτή καθώς παραβιάζει συνεχώς τους κανονισμούς φυλάκισης και κρίνεται επικίνδυνος για την τέλεση νέων αδικημάτων.

Ο Έλον Μασκ, που λίγους μήνες πριν είχε δείξει σαφώς τα πραγματικά πιστεύω του χαιρετώντας ναζιστικά σε δημόσια ομιλία του, δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, με τον επιχειρηματία να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του επισταμένως προκειμένου να στηρίξει νεοναζιστές και ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια ανόδου αυτών των δυνάμεων παγκόσμια.