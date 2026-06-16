Το γερμανικό ZDF απέσυρε ρεπορτάζ μετά από εξώδικο του Έλον Μασκ για «συκοφαντική δυσφήμιση»

Ο γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός ZDF έκανε γνωστό ότι αποσύρει την εισαγωγή της εκπομπής, μετά από την πρόθεση του Έλον Μασκ να κινηθεί νομικά εναντίον του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, όπως εκφράστηκε μέσω του δικηγόρου του ο επιχειρηματίας του κλάδου της τεχνολογίας, κάνοντας λόγο για «δυσφημιστικές» και «συκοφαντικές» αναφορές εκ μέρους του δικτύου, οι οποίες «παραβιάζουν τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Το ZDF αφαίρεσε μέρος ενός ρεπορτάζ στο οποίο υποστηριζόταν ότι ο τρισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είχε ουσιαστικά απευθύνει κάλεσμα να «κυνηγηθούν» οι μετανάστες στη Βόρεια Ιρλανδία. Το ZDF παραδέχτηκε ότι η διατύπωσή του ήταν «παραπλανητική», ενώ ο Μασκ δήλωσε ότι «έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του ZDF για τα εξωφρενικά ψέματά του».



Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσιάστρια είπε σε εκπομπή του ενημερωτικού ZDFheute Live, σχετικά με τη βία στο Μπέλφαστ με τίτλο «Πώς ο Μασκ τροφοδοτεί τις διαμαρτυρίες» ότι «κάποιος τραβά ένα βίντεο που γίνεται viral. Στη συνέχεια, ένας ρατσιστικός όχλος κυνηγά μετανάστες. Η έκκληση για αυτό προήλθε από έναν Βρετανό ακροδεξιό και έναν δισεκατομμυριούχο του τομέα της τεχνολογίας, τον Έλον Μασκ». Αυτή η αναφορά έχει πλέον αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με εξώδικη επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Έλον Μασκ, Γιοάχιμ Σταϊνχέφελ, προς το ZDF, «ο ισχυρισμός ότι ο πελάτης μας ζήτησε "κυνήγι μεταναστών" από "ρατσιστικό όχλο" είναι προφανώς αναληθής». Επιπλέον, στην επιστολή περιγράφονται οι αναφορές του ZDF στις αναρτήσεις του επιχειρηματία σχετικά με τις πρόσφατες ταραχές στο Μπέλφαστ ως «δυσφημιστικές και συκοφαντικές, οι οποίες συνιστούν δραστική παραβίαση των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και παράγουν παράνομη δυσφήμισή του».



Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από ανάρτηση του Έλον Μασκ στο «Χ» μετά από την πρόσφατη επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό στο Μπέλφαστ. Ο επιχειρηματίας κοινοποίησε μια ανάρτηση του ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος θεωρείται ακροδεξιός εξτρεμιστής: «Το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου βγαίνει απόψε στις 7 στους δρόμους, έπειτα από μία ακόμη επίθεση εισβολέα εναντίον του λαού μας», έγραψε ο Ρόμπινσον σχετικά με τις διαμαρτυρίες και ο Έλον Μασκ πρόσθεσε: «Μόνο μέσω επαναλαμβανόμενων και δυνατών διαμαρτυριών θα αλλάξει κάτι». Στην εκπομπή «ZDF heute» της 12ης Ιουνίου η παρουσιάστρια σημείωσε ότι «ένα ρατσιστικό πλήθος στη συνέχεια κυνήγησε μετανάστες: Αυτό ζητήθηκε από έναν Βρετανό ακροδεξιό εξτρεμιστή και από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, Έλον Μασκ».