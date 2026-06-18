Έλον Μασκ: Πόσα χρήματα θα έπαιρνε κάθε άνθρωπος στη Γη αν μοίραζε την περιουσία του

Η εκρηκτική πορεία της SpaceX μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο έδωσε νέα ώθηση στην ήδη αδιανόητη περιουσία του Έλον Μασκ, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ερώτημα που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό: πόσα χρήματα αντιστοιχούν πραγματικά σε μια περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια;

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ήταν ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με μεγάλη διαφορά, όμως το IPO της SpaceX εκτόξευσε ακόμη περισσότερο την καθαρή του θέση, σύμφωνα και με το Reuters. Οι πρώτες αποτιμήσεις μετά την εισαγωγή της εταιρείας ανέβασαν την περιουσία του κοντά στο 1,1 τρισ. δολάρια, ενώ μεταγενέστερες εκτιμήσεις από το Forbes τη φέρνουν να προσεγγίζει ακόμη και τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος αυτό, αν μια τέτοια περιουσία μοιραζόταν ισόποσα στους περίπου 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη, ο καθένας θα έπαιρνε περίπου 147 ευρώ (ή αν προτιμάτε 169 δολάρια). Το ποσό δεν ακούγεται τεράστιο σε ατομικό επίπεδο, αποτυπώνει όμως παραστατικά το εύρος μιας περιουσίας τέτοιου μεγέθους.

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν μεταφερθεί σε όρους εργασίας. Κάποιος που κερδίζει 100.000 δολάρια τον χρόνο θα χρειαζόταν θεωρητικά περίπου 14 εκατομμύρια χρόνια εργασίας για να φτάσει σε επίπεδο περιουσίας αντίστοιχο με αυτό που αποδίδεται σήμερα στον Μασκ. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων δεν βρίσκεται σε μετρητά, αλλά σε μετοχές, συμμετοχές και άλλες επενδύσεις.

Μπορείς να κάνεις πολλά με 147 ευρώ

Αν κάποιος έπαιρνε αυτά τα 147 ευρώ και τα είχε επενδύσει σωστά στο παρελθόν, τα κέρδη θα μπορούσαν να είναι εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, επένδυση αυτού του ποσού στη Nvidia πριν από δέκα χρόνια θα είχε εξελιχθεί σήμερα σε ποσό σχεδόν 30.000 δολαρίων. Μια αντίστοιχη τοποθέτηση στην Apple θα είχε δώσει σαφώς μικρότερη αλλά και πιο σταθερή απόδοση, ξεπερνώντας τα 2.000 δολάρια.

Ακόμη και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου η μεταβλητότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, το ίδιο ποσό σε Bitcoin το 2016 θα μπορούσε να έχει μετατραπεί σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στο υψηλό του κύκλου. Με άλλα λόγια, ακόμη κι ένα μικρό μερίδιο από μια τεράστια περιουσία θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει ως αφετηρία για σημαντικό πολλαπλασιασμό κεφαλαίου.

Το ζήτημα αποκτά και κοινωνική διάσταση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν επικαλεστεί φορείς του ΟΗΕ, η εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας θα απαιτούσε περίπου 93 δισ. δολάρια τον χρόνο για μια τετραετία, δηλαδή συνολικά 372 δισ. δολάρια. Με αυτό το μέτρο σύγκρισης, η περιουσία του Μασκ αποτυπώνει με ακραίο τρόπο τη συγκέντρωση πλούτου στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας.

Αν η ίδια λογική μοιράσματος εφαρμοζόταν μόνο στις ΗΠΑ, τότε κάθε πολίτης της χώρας θα αντιστοιχούσε σε ποσό άνω των 4.000 δολαρίων. Για πολλούς ανθρώπους, ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να καλύψει βασικές ανάγκες, χρέη ή λογαριασμούς και να αλλάξει άμεσα την καθημερινότητά τους.

Η περίπτωση του Έλον Μασκ δεν είναι απλώς ένα ακόμα οικονομικό ρεκόρ. Είναι ένα παράδειγμα του πώς η αξία της τεχνολογίας, των αγορών και των μετοχικών συμμετοχών μπορεί να δημιουργήσει επίπεδα πλούτου που ξεπερνούν τα όρια της κοινής αντίληψης. Και γι’ αυτό ακριβώς η συζήτηση γύρω από το μέγεθος της περιουσίας του παραμένει κάτι περισσότερο από μια απλή καταγραφή δισεκατομμυρίων.