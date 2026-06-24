Η Oracle «θυσιάζει» 21.000 θέσεις εργασίας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Oracle προχώρησε σε μαζικές περικοπές προσωπικού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026, απολύοντας περίπου 21.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία στην ετήσια οικονομική της έκθεση, η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης στις εσωτερικές λειτουργίες της είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ενώ προειδοποιεί πως η τάση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.

Από τους 162.000 στους 141.000 εργαζόμενους

Η Oracle ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαΐου 2026 με 141.000 εργαζόμενους, έναντι 162.000 που απασχολούσε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι περικοπές συνδέονται με αλλαγές στη διοικητική δομή, αναπροσαρμογές προϊόντων, ζητήματα απόδοσης προσωπικού, αλλά και ευρύτερο επανασχεδιασμό της στρατηγικής της. Το συνολικό κόστος της αναδιάρθρωσης έφτασε τα 1,84 δισ. δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει αποζημιώσεις και άλλες σχετικές δαπάνες.

Στροφή δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι οι απολύσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ανακατανομής πόρων, καθώς η Oracle επενδύει επιθετικά στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει πολυετείς συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων με κορυφαίους παίκτες της αγοράς AI, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς που διαθέτουν μεγαλύτερα ταμειακά αποθέματα, η Oracle φέρεται να χρηματοδοτεί την επέκτασή της μέσω νέου δανεισμού και έκδοσης κεφαλαίων, μεταδίδει το Reuters.

Πάνω από 100.000 απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο

Οι περικοπές στην Oracle εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα απολύσεων που σαρώνει τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, η Amazon, η Google και η Microsoft έχουν επίσης προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού, επικαλούμενες είτε την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είτε την ανάγκη χρηματοδότησης νέων επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο έχουν χάσει τη δουλειά τους από τις αρχές του έτους, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν περίπου 40.000 απολύσεις που συνδέθηκαν άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της AI.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως δικαιολογία για περικοπές που σχετίζονται με άλλους επιχειρηματικούς λόγους, ένα φαινόμενο που έχει χαρακτηριστεί από στελέχη του κλάδου ως «AI washing».