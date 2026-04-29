Ο ΕΟΦ απαγορεύει 5 γνωστά «θεραπευτικά» προϊόντα

Αποσύρονται άμεσα από τα ράφια διότι δεν ήταν απλά καλλυντικά, όπως είχαν επισήμως καταχωρηθεί.

Αγγελική Γιαννακού

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχώρησε στην επίσημη απαγόρευση της διάθεσης και διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων της σειράς BOTANISTAS/Handmade Natural Products.

Αν και τα προϊόντα αυτά είχαν καταχωρηθεί στην ευρωπαϊκή πύλη CPNP ως καλλυντικά, η προώθησή τους συνοδευόταν από θεραπευτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Cosmetic Products Regulation – CPR), ένα καλλυντικό προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό, τον αρωματισμό ή τη βελτίωση της εμφάνισης και απαγορεύεται ρητά να παρουσιάζεται ως μέσο θεραπείας παθήσεων.

Η απαγόρευση αφορά τους παρακάτω κωδικούς της εταιρείας:

  • BOTANISTAS / Λάδι για μύκητες
  • BOTANISTAS / Λάδι για την ακμή
  • BOTANISTAS / Αλοιφή για έκζεμα-ψωρίαση
  • BOTANISTAS / Λάδι για κατακλίσεις
  • BOTANISTAS / Αλοιφή ανάπλασης

Όταν ένα προϊόν υπόσχεται αντιμετώπιση μυκήτων, ακμής ή ψωρίασης, παύει να θεωρείται καλλυντικό και εμπίπτει στην κατηγορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία απαιτούν διαφορετικές, πολύ πιο αυστηρές άδειες κυκλοφορίας και ελέγχους ασφαλείας.

