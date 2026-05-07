Ο ΕΟΦ απαγορεύει την κυκλοφορία αντισηπτικού gel χεριών

Η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού για το gel που διακινείται στη χώρα μας μέσω φαρμακείων και μέσω διαδικτύου.

Αγγελική Γιαννακού

Στην απαγόρευση και διακίνηση αλκοολούχου αντισηπτικού gel για τα χέρια προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμών Φαρμάκων (ΕΟΦ). Πρόκειται για το ASEPTOMAN gel, που διακινείται στη χώρα μας μέσω φαρμακείων και μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, αποφασίζει την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος ASEPTOMAN gel της εταιρείας Dr. Schumacher, το οποίο διατέθηκε στην αγορά, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου, κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

Η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες αυτού και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η παρούσα απόφαση επιβάλλεται μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική άδεια του ΕΟΦ.

