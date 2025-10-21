Η ουσία στα απολυμαντικά χεριών μπορεί να προκαλέσει καρκίνο: Ποια απόφαση θα λάβει η ΕΕ

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να κατατάξει την αιθανόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σε πολλά απολυμαντικά χεριών, ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, που αναδημοσιεύει το Reuters.

Μια εσωτερική σύσταση της 10ης Οκτωβρίου από μία εκ των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και πρέπει να αντικατασταθεί τόσο σε προϊόντα καθαρισμού όσο και σε άλλα προϊόντα. Η Επιτροπή Βιοκτόνων Προϊόντων της ECHA θα συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου.



Ο ρυθμιστικός φορέας δήλωσε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του «καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα προτείνει την αντικατάστασή της, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο οργανισμός δήλωσε στους FT ότι η αιθανόλη «ενδέχεται να εξακολουθήσει να εγκρίνεται για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις, εάν αυτές θεωρηθούν ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή εάν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλείς για χρήση στην υγιεινή των χεριών.

