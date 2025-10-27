Καρκίνος του προστάτη: Νέα θεραπεία μειώνει κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου

Σημαντική πρόοδος για άνδρες με υποτροπιάζοντα καρκίνο του προστάτη: ένας συνδυασμός φαρμάκων φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου. Μελέτη σε πάνω από 1.000 άνδρες που είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία έδειξε ότι η ταυτόχρονη χρήση των φαρμάκων ενζαλουταμίδη και λεϋπρολίδη μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά περίπου 40% σε σχέση με τη συνηθισμένη ορμονοθεραπεία. Οι ασθενείς που λάμβαναν τον συνδυασμό ζούσαν περισσότερα χρόνια και είχαν καθυστέρηση στην ανάγκη για επιπλέον θεραπείες.

Προστασία και επιβίωση με νέο συνδυασμό φαρμάκων

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η κλινική δοκιμή EMBARK, φάσης 3, παρακολούθησε άνδρες υψηλού κινδύνου με αυξανόμενα επίπεδα PSA για περίπου οκτώ χρόνια. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εμφανείς μεταστάσεις, η αύξηση του PSA προμήνυε πιθανή υποτροπή. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες που λάμβαναν α) μόνο λεϋπρολίδη β) μόνο ενζαλουταμίδη και γ)τον συνδυασμό τους. Στην τρίτη ομάδα ήταν σαφές το πλεονέκτημα, με ποσοστό επιβίωσης 78,9% μετά από οκτώ χρόνια, σε σύγκριση με 69,5% για τη λεϋπρολίδη μόνο.

Επίσης στην ομάδα που ακολούθησε τη συνδυαστική αγωγή μειώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω θεραπεία κατά του καρκίνου. Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο New England Journal of Medicine μόνο 82 άνδρες χρειάστηκαν επιπλέον φάρμακα, σε αντίθεση με 173 που έλαβαν λεϋπρολίδη μόνο. Επιπλέον, οι επιπλοκές στα οστά, συχνό και οδυνηρό πρόβλημα για άνδρες με προχωρημένο καρκίνο, ήταν λιγότερες. Μόνο 16 περιστατικά εμφάνισαν σοβαρό οστικό συμβάν με τον συνδυασμό, έναντι 37 με τη λεϋπρολίδη μόνο.

Λιγότερες επιπλοκές και καθυστέρηση επιπλέον θεραπειών

Όπως συμβαίνει σε όλες τις θεραπείες για τον καρκίνο, η διπλή θεραπεία δεν ήταν χωρίς παρενέργειες. Οι ασθενείς παρουσίασαν κόπωση και εξάψεις, ενώ υπήρξαν περισσότερα ατυχήματα και κατάγματα. Παρ’ όλα αυτά, τα σοβαρά περιστατικά ήταν λίγα και δεν καταγράφηκε θάνατος που να οφείλεται στη συγκεκριμένη αγωγή. Η ενζαλουταμίδη μόνη δεν βελτίωσε την επιβίωση σε σχέση με τη λεϋπρολίδη, αλλά παραμένει ως επιλογή για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής.

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η εντατικοποίηση της ορμονοθεραπείας την κατάλληλη στιγμή μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για εξατομικευμένες προσεγγίσεις με χρήση σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων όπως οι PSMA PET. Η νέα τεχνολογία εντοπίζει μικρές εστίες νόσου που παλιότερα περνούσαν απαρατήρητες, βοηθώντας τους γιατρούς να προσαρμόσουν το θεραπευτικό σχήμα ανάλογα με την εξέλιξη του καρκίνου.

Στο μέλλον, οι γιατροί θα μπορούν να καθορίζουν πότε πρέπει να ξεκινήσει ή να διακοπεί η θεραπεία, μειώνοντας τις παρενέργειες χωρίς να επηρεάζεται ο έλεγχος της νόσου. Ο συνδυασμός εναλτουταμίδης και λουπρολίδης ενδέχεται να γίνει σύντομα η νέα πρότυπη αγωγή για υποτροπιάζοντα καρκίνο του προστάτη υψηλού κινδύνου, προσφέροντας περισσότερα χρόνια ζωής με καλύτερη ποιότητα και λιγότερες επιπλοκές.