Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες γνωστών αρωμάτων

Στην ανάκληση δύο παρτίδων γνωστών αρωμάτων προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Πρόκειται για συγκεκριμένες παρτίδες των αρωμάτων Tesori d’ Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100ml και Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUME, καθώς κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από την επισήμανση των προϊόντων σε σχέση με αλλεργιογόνες ουσίες που, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έπρεπε να αναγράφονται στη συσκευασία.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας 21393A07C του Tesori d’ Oriente Fior di Loto Aromatic Perfume 100ml, το οποίο κατασκευάζεται από την ιταλική εταιρεία CONTER S.r.l. και διατίθεται στην ελληνική αγορά από τη ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι η συγκέντρωση της ουσίας Benzyl Alcohol υπερβαίνει το όριο πάνω από το οποίο η αναγραφή της στην ετικέτα είναι υποχρεωτική για τα μη εκπλενόμενα καλλυντικά προϊόντα, όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009.

Παράλληλα, ανακαλείται και η παρτίδα 240592 του Perfume Mall WOMEN’S EAU DE PERFUME, το οποίο κατασκευάζεται και διατίθεται από την AG KOUTSOURELIS A.E.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι η περιεκτικότητα της ουσίας Benzyl Salicylate υπερβαίνει επίσης το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής στην επισήμανση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα μη εκπλενόμενα προϊόντα.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προάσπισης της δημόσιας υγείας και καλεί τις εταιρείες που διαθέτουν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να προχωρήσουν στην απόσυρσή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι εταιρείες υποχρεούνται να διατηρήσουν τα σχετικά παραστατικά για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να τα θέσουν στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον τους ζητηθούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.