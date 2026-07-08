Προειδοποίηση ΕΟΦ για ενέσιμα «συμπληρώματα διατροφής»

Προσοχή εφιστά στους πολίτες ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με ενέσιμα σκευάσματα που παρουσιάζονται σαν «συμπληρώματα διατροφής» που περιέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά κ.ά, και προωθούνται για λόγους δήθεν «αποτοξίνωσης», «αντιγήρανσης» και «απώλειας βάρους».

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτά τα σκευάσματα σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν συμπληρώματα διατροφής και απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

«Στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή αναφορικά με σκευάσματα που παρουσιάζονται και χορηγούνται ως «Συμπληρώματα Διατροφής» υπό την γενικότερη ονομασία «Ενδοφλέβια Θεραπεία» (Ιntravenous Therapy - IV Vitamin/Nutrition Therapy) ενέσιμη ή εγχυόμενη (οροί - drips), που περιέχουν στη σύνθεσή τους βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, ή αντιοξειδωτικά και επισημαίνονται με ενδείξεις, όπως "αποτοξίνωση", "αντιγήρανση", "απώλεια βάρους", "τόνωση", "ανοσοενίσχυση", "αντιοξειδωτική θεραπεία" κ.α.



Όλα τα παραπάνω σκευάσματα δεν συνιστούν συμπληρώματα διατροφής.